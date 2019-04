Møtet finner sted under Russlands internasjonale arktiske forum «Arctic Territory of Dialogue» som arrangeres i St. Petersburg.

Ifølge Statsministerens kontor (SMK) vil Solberg som del av programmet blant annet delta i et høynivåpanel sammen med president Putin og andre stats- og regjeringssjefer, blant annet fra andre nordiske land.

SMK bekrefter at det under forumet i tillegg vil finne sted et bilateralt møte mellom statsminister Solberg og president Putin. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil delta på forumet med eget faglig og bilateralt program.