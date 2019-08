Den 31 år gamle mannen fra Buskerud ble fremstilt for varetektsfengsling i Drammen tingrett i dag. Det ble også hans medsiktede, en 32 år gammel mann fra Bærum.

Politiets siktelse er alvorlig:

Tirsdag formiddag var en familie hos en veterinær i Drammen. Etter en stund ba den 14 år gamle sønnen om å få gå ut for å vente. Gutten fikk bilnøklene og gikk ut for å sette seg i bilen.

Da slo den rusede 31-åringen til. Han satte seg inn i bilen, tok nøklene fra gutten og kjørte av sted med gutten. Foreldrene meldte gutten og bilen savnet.

Frode Sætran

Hentet medsiktede

Da var klokken 11.45. Politiet sendte ut intern etterlysning. Utpå ettermiddagen fikk politiet i Sandvika varsel om at en bil som svarte til etterlysningen hadde stukket av uten å betale etter å ha fylt bensin på en Esso-stasjon på Stabekk.

Politiet fikk også melding om at en tilsvarende bil kjørte vinglete på motorveien.

I mellomtiden har 31-åringen kjørt til Bærums Verk for å hente den 32 år gamle mannen. 31-åringen tvang med seg gutten han hadde kidnappet opp i leiligheten til bærumsmannen. Alle tre forlot leiligheten og satte seg inn i bilen og kjørte av sted.

Truet gutten

Politiadvokat Kjell Are Strøm ved Sør-Øst politidistrikt sier at gutten ble utsatt for grove trusler i løpet av de rundt fem timene dramaet pågikk. Den 14 år gamle gutten skal ifølge politiet ha blitt truet med en kniv og en våpenlignende gjenstand.

Gutten har avgitt en detaljert forklaring i et tilrettelagt avhør om de dramatiske timene.

– Han er fysisk uskadet, men selvfølgelig preget av det han har opplevd, sier Strøm.

Først klokken 16.45 var dramaet over. Da slo politiet til ved Tranby utenfor Drammen. Pågripelsen skjedde ikke uten dramatikk. 31-åringen ble påført brudd i en skulder, store sår i ansiktet og måtte sy 12 sting over øyet.

Grovt ran

– Politiet på stedet så seg nødt til å gripe resolutt inn for å stanse de siktede, og da ble dessverre en av de siktede påført noen skader. Men han fikk medisinsk behandling før han ble satt i arrest, sier Strøm.

Bare få dager tidligere sto 31-åringen bak en annen alvorlig forbrytelse. En kvinne som satt i en bil, opplevde plutselig at passasjerdøren ble åpnet og at 31-åringen satte seg inn ved siden av henne. Deretter truet han henne til å ta ut penger i en minibank.

Frode Sætran

– Han beklager

31-åringen erkjenner straffskyld for alt han er siktet for og godtok politiets påstand om fire uker varetektsfengsling med restriksjoner. Advokat Anders Green, som forsvarer 31-åringen, sier at siktede angrer veldig.

– Han er lei seg og ønsker å beklage overfor de to fornærmede i saken, sier han.

Politiadvokat Kjell Are Strøm bekrefter at 31-åringen har forklart seg for politiet, og at han under forklaringene har gitt uttrykk for at han kidnappet 14-åringen som et resultat av at han ville begå en kriminell handling for å bli tatt av politiet for å få hjelp og behandling for rusmisbruk.

Begjærte seg løslatt

Den andre siktede, 32-åringen fra Bærum, nekter straffskyld og begjærte seg løslatt. Han sier at han lå og sov i leiligheten sin da den ett år yngre mannen kom med gutten.

– Politiets etterforskning vil avdekke rollene de siktede hadde, men det synes klart hvem som tok initiativet her, sier 32-åringens forsvarer, Ketil Magnus Berg.