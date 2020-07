Brann i rekkehus i Florø

Det brenner kraftig fire rekkehusleiligheter i Florø i Kinn kommune. Ingen personer er skadd.

Det brenner kraftig i flere rekkehusleiligheter i Florø. Egil Aardal / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Politiet fikk melding klokken 13.43 onsdag om brann i et rekkehus på Torvmyrane i Florø.

– Det er ikke kontroll på brannen per nå. Brannvesenet jobber med slukking, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Per Algrøy til NTB.

Han legger til at det kan være spredningsfare til andre hus og terreng.

– Det er ingen personer i leilighetene og ingen skadde som vi har fått opplyst, sier Algrøy.

Nødetatene er på stedet, der det er mye røyk og åpne flammer.

Like før klokken 15 melder alarmsentralen at alle leilighetene i rekkehuset er overtent og at brannmannskap jobber på spreng for å hindre videre spredning, skriver Firdaposten.

