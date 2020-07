Brannvesenet begynner å få kontroll på rekkehusbrann i Florø

Brannmannskaper begynner å få kontroll på en brann i fire rekkehusleiligheter i Florø i Kinn kommune. Ingen personer er skadd.

Det brenner kraftig i flere rekkehusleiligheter i Florø. Egil Aardal / NTB scanpix

22. juli 2020 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Det går mot en kontrollert nedbrenning av hele bygningsmassen. Det er dessverre ingenting som kan berges, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Knut Dahl-Michelsen til NTB.

Han sier videre ta det ikke er meldt om noen skadde og at flere naboer er evakuert. Brannmannskapene vil med den kontrollerte nedbrenningen fokusere på å hindre spredning til omkringliggende hus, presiserer Dahl-Michelsen.

Politiet fikk melding klokken 13.43 onsdag om brann i et rekkehus på Torvmyrane i Florø. Nødetatene rykket ut til stedet, der det var mye røyk og åpne flammer.

Like før klokken 15 meldte alarmsentralen at de fire leilighetene i rekkehuset var overtent, og at det var vanskelig for brannmannskapet å få kontroll på brannen på grunn av dårlig vanntilførsel, skriver Firdaposten.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

