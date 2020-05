De skulle bygge moderne dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden. Nå ser Stortinget at planene faller fra hverandre: I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å utsette byggingen av et sentralt dobbeltspor mellom Oslo og Hamar med to år.

Fem partier foreslår nå til dels dramatiske grep for å stoppe utviklingen.