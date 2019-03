Borgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune

Ap har ordfører i 205 kommuner. Regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre bidrar med henholdsvis 24, 5, 20 og 16 – til sammen 65 – varaordførere i disse kommunene, ifølge Klassekampen.

Samtidig har Ap vært med på å sikre Høyre-ordførere i elleve kommuner der Ap har varaordførere.

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) uttalte mandag at hun var skuffet over parlamentarisk leder Marit Arnstads (Sp) utspill om at folk i Sp «trekker litt på skuldrene» av kravet om rødgrønt kommunesamarbeid. Den kritikken står Stenseng ved.

– Det er våre folk lokalt som bestemmer hvem de skal samarbeide med og det er mye som påvirker disse valgene. Men vi bør sende et tydelig signal om at det er rødgrønn makt som er det beste utgangspunktet for politisk samarbeid i kommunene, sier hun.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke overrasket over Ap samarbeid på kryss og tvers av det politiske kartet.

– I skolespørsmålet er vi og Ap uenige. De vil sentralisere, mens vi vil holde på lokalskolen, sier han.