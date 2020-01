I høst, spesielt i august og september, ble lokaltrafikken rundt Oslo herjet av feil og forsinkelser.

Det har tatt Aftenposten fire måneder å få innsyn i hvor og hvorfor alle feilene oppsto. Men nå har Bane Nor oversendt oversikten, som forteller at det i knappe syv uker disse to månedene oppsto over 110 hendelser på pendlerstrekningene mellom Oslo og Drammen, Jessheim og Moss.

Det er over halvparten av alle hendelser som forårsaket minst tre innstillinger eller minst én forsinkelsestime, Norge sett under ett, nemlig 209.

Stikkordene er signalfeil, «værmessige forhold», «arbeid i sporet som ikke var avsluttet» og på Bergensbanen, i ett tilfelle, ganske enkelt «sau».

Fakta: Derfor unnlot Bane Nor å gi innsyn Dette er kommunikasjonssjef Torild Uribarri i Bane Nors forklaring på hvorfor det har tatt fire måneder å gi Aftenposten i hendelsene i togtrafikken i august og september 2019: «Det har ikke vært noe ønske om å holde informasjonen tilbake, men det har vært nødvendig å vurdere om disse dataene kunne utgis basert på offentlighetsloven og jernbaneundersøkelsesloven. Bane Nors første vurdering var at informasjonen var underlagt taushetsplikt. Etter klage fra Aftenposten er det gjennomført en fornyet juridisk vurdering med resultat at avslaget ble omgjort. Vi har som sagt ikke ønsket å holde dette tilbake, men det har tatt tid for vår juridiske avdeling å behandle denne klagen grunnet stort arbeidspress i månedene før jul. Omgjøringen ble klart på fredag 24. januar og informasjonen ble umiddelbart oversendt Aftenposten.»

Her er «verstingstasjonene» – 100 timer forsinket

Noen få «verstingstasjoner» går igjen på Bane Nors statistikk. Suverent på toppen ligger Skøyen stasjon, den sjette største stasjonen på Østlandet. 850 tog stanser eller kjører forbi her hver dag. Fordi nesten alle lokaltog rundt Oslo passerer her, får feil som oppstår umiddelbare og omfattende konsekvenser.

I august og september hadde Skøyen alene ca. 20 hendelser, i loggen oftest forklart med stikkord som «signal jordfeil», «signal sporveksel» og «signal annet».

Lillestrøm kom nærmest med over 10 hendelser.

Den siste uken i august ble lokaltogene i Osloområdet, pluss Intercity, Flytoget og Gjøvikbanen rammet av tilsammen ett hundre «forsinkelsestimer», et begrep for oppsamlet forsinkelse for disse linjene. Tallet gjelder kun rushtid morgen og kveld denne uken.

Flest feil vest for Oslo S – som søndag

Strekningen vestover fra Oslo og til Drammen hadde mer enn dobbelt så mange hendelser som Østfoldbanen, 50 mot 23, mens strekningen i retning Lillestrøm og Gardermoen ble rammet av 25 hendelser.

Hendelsen folk husker best er nok likevel den som i august oppsto ved Bekkelaget, og som Bane Nor lette etter gjennom tre uker. Den viste seg å skyldes en skrue som ikke var skrudd godt nok til, i en komponent Bane Nor hadde bestilt fra utlandet. Mellom en halv og en trekvart omdreining var nok til at alt igjen fungerte som det skulle.

Søndag ettermiddag og kveld ble store deler av lokaltrafikken rundt Oslo ramme av en signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret. Flere linjer ble innstilt mellom Oslo S og Asker og Drammen, mens tog til Ski og til Moss kun gikk fra Oslo S. Et stort antall tog ble forsinket.

Tre ukers togkaos. Årsaken? Jernbanen hadde en skrue løs.

De store summene brukes andre steder

Vibeke Aarnes er konserndirektør for infrastruktur i Bane Nor.

Dette er hennes hovedforklaring på situasjonen:

– Over veldig mange år har jernbanen fått for lite midler til drift og vedlikehold. Penger har i stor grad gått til nye, store utbyggingsprosjekter. Av de midlene vi får til drift og vedlikehold prioriteres alltid sikkerhetstiltak. Det som blir igjen bruker vi på punktlighet på Østlandet.

– Det andre viktige poenget er at det går så mange flere tog nå rundt Oslo, at slitasjen blir voldsom. Vi må skifte komponenter oftere enn før, sier Aarnes.

Men de siste årene har jernbanen fått tilsammen milliarder av kroner. På et tidspunkt sa jernbanedirektør Elisabeth Enger at det ble så mye at man ikke fikk utnyttet mer.

– Aarnes, hvorfor har dere ikke da ryddet opp i «verstingstasjonene» som topper feilstatistikkene år for år?

– Fra 2011 og noen år fremover skiftet vi ut mye utstyr på Oslo S og i Oslotunnelen til Skøyen. Det har gitt gode resultater. Vi skiftet også ut samtlige sporvekslere på Skøyen stasjon. Men her er slitasjen så stor at vi nå må skifte dem ut igjen.

Signe Dons

– Andre bestemmer, ikke vi, sier Bane Nor

– Det har vært 11 år med sommerstengninger. Hvorfor har dere ikke byttet ut rubbel og bit av signalanlegg og annet utstyr på de verste problemstrekningene?

– Igjen, de store pengene har ikke gått til drift og vedlikehold, men til nybygging.

– Er det ikke dere i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) som bestemmer hva pengene skal brukes til?

– Nei. I dag er det Jernbanedirektoratet, tidligere var det Samferdselsdepartementet.

– Har dere gitt beskjed om at dere mener pengene brukes feil?

– Ja, det har vi.

– Men en «verstingstasjon på Skøyen», hvorfor er ikke alt utstyrt byttet ut her?

– Vi har byttet ut det vi har ment har vært det viktigste. Vi må bruke pengene fornuftig. Nå har vi gjennomført en analyse som gir oss mye bedre kunnskap om akkurat hva som må skiftes ut her.

– Hvorfor har dere ikke gjort det før?

– Vi har gjort det hele tiden. Men vi får stadig bedre innsikt i bakenforliggende årsaker til at det oppstår feil, sier Aarnes.

Ketil Blom Haugstulen

Skøyen ikke på planen for 2020

Statistikken for 2019 til tross, det er ikke på Skøyen det skal investeres store summer i 2020.

– Vi prioriterer Follobanen (skal etter planen åpnes i desember 2022, red.anm.) og Lieråstunnelen, som er viktig for arbeidet som nå skal gjøres rundt Drammen. Da kan vi ikke samtidig stenge Skøyen stasjon. Vi må gjøre noen valg.

– De reisende må altså forberede seg på flere signalfeil her?

– Vi har fått bedre kontroll med hva som er galt her, og bruker nettene til å bytte ut utstyr. Vi kommer til å jobbe hver natt. Så, i 2021, legger vi opp til en lengre stemningsperiode for Skøyen og strekningen til Lysaker. På Lillestrøm ble det på senhøsten gjort tiltak som ser ut til å ha hatt god effekt. Og det er nå satt av 1 milliard kroner for hele strekningen Drammen-Lillestrøm, også til vedlikehold, sier Aarnes.