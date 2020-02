– Jeg utfordrer skolene til å være åpne om hvor mye tid elevene bruker på skjerm

– For at foreldrene kan sette grenser for den totale skjermtiden til barna sine, må de vite hvor mye tid de bruker på skjerm på skolene, sier Vik. Han er daglig leder i Barnevakten, en ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.

– I tillegg til hvor mye tid barna bruker på skjerm totalt, har det en betydning hva de bruker skjermtiden til. Hvis de bruker tiden til læring, er det bedre enn underholdning, sier Vik.

Denne uken skrev Aftenposten Junior at over halvparten av elevene spurt i deres undersøkelse ser på TV i spisepausen på skolen. Det har skapt mye engasjement blant foreldre på Facebook.

Mange mener at barna heller burde snakke sammen, eller at læreren kan lese høyt fra en bok. Samtidig forsvarer noen lærere bruken av TV i matpausen.

«Som et barneselskap»

En lærer skriver at i en klasse med 25 elever er det mange forskjellige barn med forskjellige behov: «25 minutter med småprat høres koselig ut. Det er dessverre ikke slik det blir i virkeligheten. Hvis du ikke klarer å tenke deg hvordan det er, så har du sikkert hatt barneselskap hjemme?», skriver læreren.

Tommy Strøm Skjørberg er rektor ved Nordskogen skole i Horten, der Aftenposten Junior var på besøk. Ved skolen hans ser elevene av og til på TV i matpausen, men ikke alltid. Han mener at å skape ro i klassen ikke er et argument for å sette på TV i spisepausen.

– Det i seg selv er ikke et argument for å bruke skjerm. Elevene trenger ro til å spise, men det kan man skape på andre måter også, mener Skjørberg.

– Neste uke skal vi ha litteraturuke, og da vil det være naturlig å bruke bøker i matpausen, sier Skjørberg.

– Ser på relevante programmer

Rektoren sier at skolen har diskutert temaet med FAU (Foreldrearbeidsutvalget), og at de sikkert kommer til å diskutere det igjen.

– Vi har også snakket med lærerne på skolen om å ha bevissthet rundt bruken av skjerm, både i undervisningen og i forbindelse med spisepausen. I matpausen ser elevene på relevante og temabaserte programmer, som NRK Super og Newton, sier Skjørberg.

Han understreker at lærerne skal være oppmerksomme på elever som ikke spiser når de ser på skjerm og minne dem på å spise.

– Matpausen er en viktig sosial arena

Cecilie Dalland, forsker ved fakultet for lærerutdanningen ved Oslo Met, mener det ikke er et problem at elevene av og til ser på TV mens de spiser.

– Men hvis de ser på TV i hver eneste matpause, så mener jeg det ikke er bra. Spisepausen er en viktig sosial arena, der elevene også bør få sitte og snakke sammen, sier Dalland.

Hun trekker frem høytlesning, at elevene leser eller ser i billedbøker og quiz som mulige alternativer til TV-titting.

– Ofte sliter barn med å spise opp maten sin på skolen. Noen barn kan glemme å spise når de ser på TV. På den annen side kan noen barn slite med å spise mens de snakker med andre også. Derfor er det viktig å roe ned stemningen, og læreren bør variere litt hva som skjer i matpausen, mener Dalland.

– Læreren må ta den endelige beslutningen

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, er overrasket over at så mange skoler setter på TV i matpausen.

– Det viktigste er likevel at læreren skaper ro i spisepausen, at alle elevene spiser mat, og at de får en opplevelse av fellesskap. Vi må stole på at læreren gjør dette på en riktig måte. Det er også viktig å involvere foreldrene, men det er læreren som må ta den endelige beslutningen, sier Handal.