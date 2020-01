Den terrorsiktede 29 år gamle kvinnen, som ble varetektsfengslet mandag, er inntil videre sammen med de to barna sine på Ullevål universitetssykehus. Der blir familien fulgt av vakter fra politiet, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

29-åringen ble mandag varetektsfengslet for fire uker. PST opplyser at kvinnen vil bli flyttet til et ordinær varetektsfengsel, men at det laget et opplegg slik at hun kan ha kontakt med barna.

– Jeg kan ikke gå i detaljer om et opplegg rundt barna, ut over at barna er og blir ivaretatt av relevante hjelpeinstanser og at PST vil tilrettelegge for besøk på det tidspunktet hun blir overført til en ordinær varetektsplass, opplyser påtaleansvarlig hos PST, Line Nyvoll Nygaard til Aftenposten.

– Hvor lenge er det til hun flyttes fra sykehuset?

– Det blir om ikke altfor lang tid, uten at jeg kan gå i detaljer om akkurat når det skjer. Det er ikke endelig fastsatt, svarer Nygaard.

Det er tidligere kjent at barna vil bli tatt hånd om av barnevernet, og at de også vil få helsehjelp.

– Har guttens sykdom vært utredet her i Norge?

– Jeg har ikke noe nærmere detaljer om hans helsetilstand som jeg kan meddele her. Jeg forutsetter at de får nødvendig og forsvarlig helsehjelp der de befinner seg, sier PSTs påtaleansvarlige.

– Kan ha kontrollerte besøk

Kvinnen, som blant annet er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS, kom til Norge natt til lørdag med de to mindreårige barna sine. Hun ble umiddelbart pågrepet.

Hun er underlagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele fengslingsperioden. Det betyr at 29-åringen kan ha kontakt med barna under varetektsfengsling og at hun kan få besøk av familien, som bor i Oslo.

– Det åpnes for kontrollert besøk, bekrefter Line Nyvoll Nygaard i PST.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig deltagelse i terrororganisasjon», heter det i kjennelsen.

– Ikke siktet for militær deltagelse

Ifølge kjennelsen befant den siktede 29-åringen seg i perioden juni 2013 til våren 2019 i Syria i områder kontrollert av Jabhat al-Nusra og senere ISIL (IS). Hun var gift med fremmedkrigere i perioden. Både Jabhat al-Nusra og ISIL ble i mai 2013 listet av FN som en terrororganisasjon.

PST vil ikke gå i detaljer om hvor aktivt hun har deltatt for å støtte eller opprettholde Den Islamske staten.

– Hun er pr. nå ikke siktet for noen militær deltagelse i en terrororganisasjon. Men bestemmelsen rammer ikke bare militær deltagelse, den omfatter også andre aktive bidrag til opprettholdelse av en slik organisasjon, forklarer Line Nyvoll Nygaard i PST.

– Mener dere hun har spilt en rolle i forhold til rekruttering til IS?

– Det kan være ulike former for aktive bidrag som er straffbart etter denne bestemmelsen. Nå blir det opp til etterforskningen å avklare konkret hva hun har foretatt seg i Syria utover det vi allerede har informasjon om, svarer Nygaard.

Fakta: Terrorsiktelsen Straffelovens § 136 a. Straff for deltagelse i en terrororganisasjon Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Medvirkning straffes ikke. Paragrafen trådte i kraft i juni 2013.

Nekter straffskyld

– Kvinnen nekter straffskyld etter siktelsen. Hun har sagt seg villig til å varetektsfengsles i fire uker, sa kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til Aftenposten søndag.

Ifølge Nordhus kan det bevises at kvinnen i mange år forsøkte å komme seg vekk fra IS og ut av Syria.

Han har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser etter kjennelsen i Oslo tingrett.

29-åringen er norsk statsborger. Hun er født i Pakistan, kom til Norge som lite barn og vokste opp på østkanten i Oslo. Hun har to barn, en sønn fem og en datter på tre år. Sønnen er antatt syk, og vil nå få medisinsk behandling i Norge.

PST opplyser at kvinnen samarbeider, selv om hun nekter straffskyld etter terrorsiktelsen.

– Vi tar det til etterretning, og vil måtte gjøre undersøkelser av hva hun har foretatt seg uavhengig av hvordan stiller seg til straffskyld, sier påtaleansvarlig.