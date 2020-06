Kvinne i Kragerø trolig tilfeldig offer

Kvinnen ble søndag kveld tatt som gissel i et væpnet ran i Kragerø. To menn tok henne med seg i en bil fra hennes hjem. Etter en biljakt langs E18 ble bilen stanset, og de to mennene ble pågrepet. Kvinnen kom ikke til skade.

Til politiet har ranerne gitt en forklaring om hvorfor de endte opp hos en 46 år gammel kvinne i en utkantgrend i Kragerø. Historien skal være at de jaktet på et parti på flere kilo hasj på avveie. Ranerne skal ha forklart at de mente hasjen var stjålet fra en avdød mann, og at en venn av kvinnen hadde noe med dette å gjøre. Det skriver Varden onsdag.

Det er uklart hvorfor de to, en 28-åring fra Skien og 37-åring fra Porsgrunn, mente å ha rett til den avdødes påståtte hasjparti.

Fengslingsmøtene med de to siktede gikk bak lukkede dører tirsdag. Politiet vil fengsle den yngste i fire uker, den eldste i to uker. Kjennelsene var ikke klare onsdag morgen.

De to er siktet for grovt ran og frihetsberøvelse, men begge nekter straffskyld. Begge de to siktede er kjent for politiet og har lang kriminell bakgrunn.