Politiet ønsker kontakt med mannen, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har så langt ikke klart å identifisere mannen på videoen. Vi ber derfor om at mannen selv, eller de som mener å vite hvem dette er, tar kontakt med politiet, sier politiadvokat Haris Hrenovica i pressemeldingen.

Han understreker at mannen har status som vitne.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at han har noe med saken å gjøre. Men fordi vi ikke vet hvem han er, og fordi han beveger seg i nærheten av eller mot det sentrale åstedet på et tidspunkt som er av interesse for etterforskingen, ønsker vi kontakt, sier Hrenovica.

Fanget opp av flere overvåkingskameraer

Den aktuelle mannen er fanget opp av flere overvåkingskameraer, og politiet kan derfor delvis rekonstruere ruten han har gått.

Opptaket viser mannens bevegelser på Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus, på vei tilbake fra området ved Langvannet. På videoen kan man også se to kvinner, hvor en har barnevogn, i tillegg til en mann som kommer inn i bildet fra siden.

Ifølge politiet er ikke disse personene ansett som relevante for etterforskningen.

6.000 timer videoovervåking

– Politiet har i saken innhentet cirka 6.000 timer med videovåking. Det er en krevende prosess å gjennomgå dette omfattende materialet, og sette det i system med andre opplysninger som kan være relevante, sier politiadvokat Hrenovica.

Han understreker at noe av metodikken er å undersøke om ulike opptak kan settes i sammenheng med hverandre – noe som er meget tidkrevende.

– Arbeidet kompliseres også av svært varierende kvalitet på videoopptakene, legger han til.