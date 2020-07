– Det er flere båter som er på vei til stedet, blant annet kystverket, som vil iverksette slepebåtberedskap, opplyser Ørjan Delbekk i Hovedredningssentralen Nord-Norge til Avisa Nordland.

Han beskriver situasjonen som uavklart, men det skal ikke være fare for mannskapet om bord på skipet, MT Key Fighter på 4999 dødvekttonn.

– Vi fikk melding klokken 21.45 via kystradioen. Vi har kommunisert med båten, som bekrefter at de ikke har noen skadede om bord. De står trygt om bord og trenger ikke noen evakuering. Da er det spilt over til Kystverket, dette er ikke noen redningsaksjon, sier redningsleder Jakob Carlsen til Aftenposten.

– Hva er fartøyet lastet med?

– Fiskeolje, etter det jeg har forstått.

Ifølge Kystverket er det ikke noe utslipp fra fartøyet.

Skipet er lastet med fiskeolje

– Vi følger situasjonen løpende og mobiliserer ressurser. Vi har to fartøy fra Kystvakten, to fra Redningsselskapet og et fartøy fra Kystverket på vei ut, sier vaktleder for beredskapsvakten i Kystverket, Stig Walstrøm.

Han bekrefter at skipet er lastet med fiskeolje. Det er en grunnstøting, men Walstrøm vet ikke mer om hva som har skjedd.

Også redningsskøyten Hans Herman Horn er på vei til området. Selve tankskipet skal være over 100 meter langt.