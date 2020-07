Det opplyser operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.

Det ble satt i gang søk onsdag kveld etter at det kom melding om at en person kunne ha blitt sett drivende i elva. Klokken 21.11 meldte politiet at en person var funnet av luftambulansen. Mannen ble hentet opp av elva og fikk førstehjelp på stedet før han ble fraktet til sykehus, men livet hans sto altså ikke til å redde.

– Vi vet identiteten hans, og det var en fisker, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NRK.