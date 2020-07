15 personer druknet i juni

Av de 15 som druknet i juni, omkom sju etter fall fra land, seks under bading og to i forbindelse med bruk av fritidsbåt. To var kvinner og 13 var menn.

– Forklaringen på det høye antallet drukningsulykker i juni er sannsynligvis en kombinasjon av varmt sommervær og gode badetemperaturer siste halvdel av måneden, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet, i en pressemelding.

– I tillegg er vi flere rundt sjø, elv og vann nå som de fleste er hjemme i Norge i sommer, legger hun til.

I juni i fjor druknet ti personer.

I første halvdel av 2020 har 45 personer druknet. 40 av disse var menn.

I snitt skjer rundt 40 prosent av alle drukningsulykker i månedene juni, juli og august.