Borgen, Ørn / NTB scanpix

Mørke, regntunge skyer førte med seg styrtregn og torden over store deler av Østlandet og Stavanger-området torsdag. Titusenvis ble strømløse på Østlandet som følge av tordenværet. For de fleste ble strømmen heldigvis borte i kort tid.

I løpet av dagen var 40.000 rammet av kortere eller lengre strømbrudd, skriver Hafslund Nett i en pressemelding. Asker, Romerike og nordre del av Østfold ble hardest rammet.

Olav Olsen

Både veier, togtrafikk og flytrafikk ble rammet av uværet. Drammenbanen ble en tid stengt for enkelte lokaltog mellom Sandvika og Asker på grunn av signalproblemer grunnet torden. Det skjedde allerede på formiddagen.

På Sørlandsbanen skapte tordenvær forsinkelser mellom Marnardal og Snartemo. Utover ettermiddagen ble det også varslet kortvarige forsinkelser i flytrafikken på Sola og Gardermoen.

Anders Minge, Stavanger Aftenblad

Olav Olsen

I Bærum ble ett løp i Skuitunnelen på E 16 i Bærum stengt på grunn av det samme problemet. I samme kommune har det også vært et mindre steinras i en vei ved en videregående skole.

Store vannmengder bidro til stengte veier flere steder, blant annet i Oslo.

Stein Bjorge

I tillegg til å skremme sarte skjeler med voldsomme drønn, gjorde tordenværet også skade. En jente som sto ved vinduet i huset sitt, fikk ifølge avisen Hadeland en skade i fingeren etter at lynet slo ned rett utenfor. Hun ble sendt til legevakt for sjekk.

I Kongsberg rykket brannvesenet torsdag kveld ut for å slukke en brann i et tre som trolig også var rammet av lynnedslag.

Borgen, Ørn / NTB scanpix

På Billingstad i Asker slo lynet ned i et tre. Ifølge Budstikka resulterte det i at all barken ble skrellet av treet samtidig som det oppsto et stort hull i bakken ved siden av treet.

– Det var som om noen slapp en bombe. Lyset og strømmen gikk, og så begynte alarmen å ule. Det var veldig ubehagelig, sier Arkvik Quiroga fra Billingstad, som gikk bort til vinduet for å se.

Olav Olsen

Lynet slo også ned i en pipe på Tøyen i Oslo. For å unngå at hele pipen falt ned, måtte mannskaper fra Politiets operasjonssentral i Oslo opp på taket og demontere den vaklende pipen.

Olav Olsen

Politiet i Oslo ble en periode nedringt av folk som meldte fra om store vannmengder. På Twitter ba de folk i stedet ringe Bymiljøetaten som forsøkte å håndtere problemet.

Anders Minge, Stavanger Aftenblad

Stavangerområdet og Østlandet var områdene som ble hardest rammet av uværet.

Heldigvis varte det ikke så lenge. Mange kunne forholdsvis kort tid etter uværet bivåene både sol og regnbuer.