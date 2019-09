Jan-Morten Bjørnbakk, NTB scanpix

Det er nettstedet Aldrimer.no som kan fortelle at rederiet Wilhelmsens datterselskap WilNor Governmental Services AS (WGS) sikrer norsk kontroll med Olavsvern, ubåtbasen i Tromsø som Forsvaret ga fra seg i 2013.

Ifølge nettstedet tar Wilhelmsen-selskapet kontroll med basen på oppdrag fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Det skjer ved at selskapet får kontroll på 66 prosent av aksjene.

Olavsvern, som i sin tid ble bygget for NATO-midler og kostet mellom tre og fire milliarder kroner, ble vedtatt nedlagt at Stoltenberg-regjeringen i 2009. Fire år senere fikk privatpersonen Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kjøpt basen for 38,1 millioner kroner.

Så kom russiske skip seilende til basen.

Amerikanere reagerte på russisk seismikkskip på Olavsvern

Det var amerikanske ABC nyheter og nyhetsmagasinet Newsweek som i mars 2015 kunne fortalle at russiske forskningsfartøyer bruker den tidligere så hemmelige ubåtbasen, to mil fra Tromsø.

Newsweek fant det svært underlig at Norge lot russiske forskningsskip, som det ble hevdet at til dels brukes til militære formål, fikk benytte basen.

Det ble uttrykt frykt for at utenlandske aktører skulle plassere utstyr på Olavsern.

Overfor Aftenposten fraskrev norske myndigheter seg i tur og orden ansvaret.

«Kontrollen med utenlandske borgere på norsk jord er ikke Olje- og energidepartementets ansvarsområde», het det i regjeringen.

«Anlegget er helt sivilt. Vi har hverken ansvar eller myndighet til å følge det opp, ei heller lage regler for bruken av det», sa Forsvaret.

Heller ikke PST hadde gjort noen vurdering av bruken av Olavsvern.

Helt andre signaler nå

I mars 2015, altså samtidig med oppmerksomheten rundt Olavsvern, ble rederiet Wilhelmsen en del av Forsvaret.

Rederiet og underleverandøren NorSea Group ble gjennom en avtale med Forsvaret ansvarlig både for å oppbevare forsvarsmateriell, og ved øyeblikkelig behov frakte materiell og personell til utvalgte posisjoner over hele landet.

Slik forklarer nå direktør i WilNor Governmental Services AS (WGS), Vidar Hole, snuoperasjonen rundt Olavsvern overfor Aldrimer.no:

– Vi leverer jo beredskapsrettede logistikktjenester til Forsvaret. Vi er jo godt orientert om situasjonen og behovene i Forsvaret. Olavsvern er jo på mange måter et hull når det gjelder dagens basestruktur for Marinen.

Han siteres på at hverken Forsvaret eller selskapet har oversikt over hva driftskostnadene kommer til å bli.

Hverken forsvarssjefens stab eller Forsvarsdepartementet har foreløpig ønsket å kommentere saken overfor nettstedet.