Siden sommerens arbeid på Østfoldbanen ble ferdig i starten av august, har det vært en feil ved Bækkelaget. Problemet ble oppdaget 5. august. Nå er feilen funnet og rette, opplyser Bane Nor i en pressemelding fredag.

– Det viser seg å være flere årsaker til at denne feilen oppsto, og nå er vi veldig glade for at vi har fått utbedre disse og at de reisende får kjørt tog som normalt igjen, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør Infrastruktur i Bane Nor.

«Flere årsaker»

Aftenposten har skrevet flere artikler om problemene på Østfoldbanen, etter at den åpnet for trafikk igjen etter sommerens arbeid.

En ukjent feil har ført til innstillinger og forsinkelser siden 5. august.

Det er nå klart at problemene skyldes en feil ved Bækkelaget i Oslo.

Bane Nor skriver i pressemeldingen at feilen har vært krevende å lokalisere. Den har ført til at signalsystemet får informasjon om at det er tog i sporet, selv om dette ikke er tilfelle. Det fører til at systemet gir rødt lys.

– Hva skyldes denne feilen?

– Det blir veldig teknisk komplisert å forklare, og jeg har ikke kunnskap nok til å uttale meg om det. Det er mange småfeil som tilsammen har gitt denne feilen, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor.

– Skyldes feilen interne tekniske forhold eller påvirkning utenfra?

– Det svaret er ganske sammensatt, sier Svinsås

Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur, skriver i pressemeldingen at hun ikke synes det er vanskelig å forstå at folk er frustrerte, og at hun synes feilrettingen har tatt altfor lang tid.

– Vi har jobbet for fullt med alle nødvendige ressurser for å finne ut av dette. Det har vært gjort systematisk feilsøk på den måten at man tester ut en og en ting av gangen for å se om det avdekker rotårsaken. Det tar tid i et komplekst jernbanesystem, sier Aarnes.

Togene går som normalt fra mandag

Bane Nor opplyser i pressemeldingen at alle tog skal gå som normalt fra mandag av.

Mens man har lett etter feilen, har de ekstra togene som går i rushtiden morgen og ettermiddag vært innstilt. Disse vil heller ikke gå fredag.

Uværet i Sør-Norge torsdag morgen medførte lynnedslag på Østfoldbanen, noe som førte til feil på fjernstyringen. Disse feilene ble utbedret torsdag.