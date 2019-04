Meteorologene: Nedbøren i Sør-Norge minsker skogbrannfaren

Etter en lang og tørr måned har det regnet i store deler av Sør-Norge, og det er meldt ytterligere nedbør gjennom helgen. Det minsker den pågående gress- og lyngbrannfaren, som har vært stor den siste tiden. Flere steder i Sør-Norge har det oppstått svært mange gressbranner av mindre eller større skala den siste uken.

– Vi har et nedbørsområde som drar seg innover Agder og gir nedbør nordover på Østlandet både i kveld og i morgen. Agder, Telemark og Buskerud ser mer eller mindre trygge ut nå, selv om folk bør være oppmerksomme på at det fremdeles kan være tørre områder, sier vakthavende meteorolog Bente Hval ved Meteorologisk institutt til NTB.

Farevarselet er fremdeles på oransje nivå for Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det vil det være fram til klokken 22 i morgen, før vi tar en ny vurdering. Vi må nesten avvente og se hvor mye nedbør som kommer i løpet av det neste døgnet, sier Hval.

Nedbør i helgen

I Oslo og Akershus er det meldt mellom 10 og 15 millimeter nedbør i løpet av det neste døgnet. Ifølge Hval ligger området godt an til å bli friskmeldt for skogbrannfare i løpet av helgen, men Hval minner om at været snur fort.

– Det skal ikke mange dager med sol og litt vind før gresset blir tørt igjen. Så selv om vi får nedbør nå, så kan fort farenivåene blusse opp igjen dersom det kommer noen varme solrike dager igjen, sier hun.

Til tross for den tørre måneden sier hun det er for tidlig å si noe om en eventuell reprise på fjorårets rekordvarme tørkesommer.

– April har vært en svært tørr måned og tørkesommeren begynte så smått i midten av mai i fjor. Det er vanskelig å spå så langt fram i tid, utdyperHval.

– 8 prosent av normal nedbør

April har vært en veldig tørr måned. Spesielt Trøndelag har vært blant de aller tørreste områdene denne måneden, ifølge meteorologen.

– Målestasjonen på Værnes har bare fått fire millimeter i hele april, kun 8 prosent av det som er normalt. Samtlige målestasjoner i Trøndelag ligger på under 20 prosent av normalen. Det har vært svært tørt, avslutter Hval.

I 1974 ble det registrert null millimeter nedbør i hovedstaden. Det så lenge ut til at den samme rekorden ville kopieres i år, og Oslo hadde 0,1 millimeter nedbør fram til få dager siden før det begynte å regne.