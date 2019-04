– Vi er ikke bekymret for isen i påskefjellet. I områdene med stor påskeutfart i fjellet er det gode isforhold, men som alltid er det usikker is der vann strømmer under isen.

Det sier Ånund Kvambekk, isvarsler i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE advarer imidlertid om at isen likevel blir farlig i flere populære skiutfartsområder i skogsområdene i løpet av påsken.

Det er vårisdannelse som bekymrer isvarslerne. Når isen er snøfri, vil vårsolen gradvis bryte ned isen, og det er meldt mye sol i påskeuken i Sør-Norge.

– Bæreevnen til våris kan være god etter nattefrost, men når temperaturen stiger mister den brått bæreevnen, typisk rundt klokken 11, sier Kvambekk.

«Barn har ingen forutsetning for å forstå at mørk våris er ekstremt farlig. Bor du nær en liten pytt eller elv, så snakk med barna om dette. Ta dem gjerne med til vannet og vis hvor svak isen er. La de holde hånden i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde». skriver varslingstjenesten Varsom på sine hjemmesider.

Bra i de store anleggene - 27 små alpinbakker stengt

Både på Voss, Geilo, Sjusjøen og på Hafjell meldes det om store mengder med snø i alpinanleggene inn mot påsken.

å de nevnte stedene melder Skiinfo om minst 100 centimeter snø de neste dagene.

For Gaustablikk, Tryvann og Galdhøpiggen ser det noe tyngre ut. På Gaustablikk meldes det om 50 centimeter med snø og på Tryvann 40 centimeter. På Galdhøpiggen sommerskisenter meldes det om 0 centimeter med snø, men her er det planlagt åpning av sesongen først 18. mai.

– Pluss minus hundre anlegg er åpne og har gode forhold i løypene, forteller daglig leder Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening til Yr.

Det er nattefrosten som holder liv i alpinløypene, selv om snøen smelter for hver dag som går.

27 småbakker over landet er stengt. Årsaken er for lite snø. De større anleggene har lagret store mengder snø, som gjør at de er godt forberedt til den sene påsken.

– Det er generelt mindre snø enn normalt på breene i Jotunheimen. Man bør være ekstra varsom ved ferdsel på bre i påska og utover våren, lyder advarselen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Betydelig snøskredfare

Denne vintersesongen har elleve personer mistet livet i snøskred i Norge. Det er flere enn de tre siste vintrene tilsammen, og kun én gang tidligere siden årtusenskiftet har antallet vært så høyt.

Ni av de elleve dødsfallene har skjedd nettopp i Nord-Norge, der skredfaren fortsatt er betydelig.

Naturlige skred

Fredag og lørdag er snøskredfaren betydelig i Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Vest-Finnmark. Her er det fare for at skred kan utløses naturlig, ifølge snøskredvarslingstjenesten varsom.no.

Faren er moderat i Jotunheimen, Svartisen, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Indre Troms, Sør-Troms og Nordenskiöld Land på Svalbard.

– I vinter er det dessverre altfor mange som har omkommet i snøskred. I Nord-Norge er det fortsatt betydelig skredfare flere steder, og skredmannskapene våre er klare til å rykke ut umiddelbart hvis alarmen går. Vi håper derimot at vi får en påske uten flere alvorlige hendelser knyttet til skred, sier Live Kummen, leder i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Skogbrannfare i sør

– Det er på mange måter en spesiell påske vi nå går i møte. I Sør-Norge er det lite snø, vårstemning og skogbrannfare flere steder. Fjorårets sommer utfordret beredskapen i sør med store og langvarige skogbranner. Vi håper folk tar hensyn til lokale forhold og lytter til råd fra lokalt brannvesen, sier Live Kummen.

Røde Kors skal ha 1200 frivillige i beredskap på 150 vaktstasjoner i påsken, i tillegg til mange tusen frivillige som er i vanlig beredskap.

Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige mannskaper i beredskap døgnet rundt hele året.