Advokat Erik Lea i Haugesund er bedt om å bistå stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) etter at Stortingets administrasjon har politianmeldt henne for fiktive reiseregninger.

– Hun har ikke gjort dette forsettlig, sier Lea.

Oversatt til vanlig norsk betyr dette at hun ikke med viten og vilje har prøvd å lure til seg penger for reiser hun ikke har gjennomført.

– Hun har hatt det intenst etter at saken ble slått opp. Det har vært veldig hektisk. Nå har hun lyst til å ha påskeferie. Jeg har sagt til henne at vi får ta ting i tur og orden. Jeg skal være med henne i politiavhørene, sier Lea.

Liadal tar påskeferie

Lea ble kontaktet av Liadal rundt klokken 19 torsdag kveld.

– Vi hadde en telefonsamtale på rundt 20 minutter. Jeg har skissert for henne hvordan den videre gangen i saken trolig blir, sier han.

Fredag ettermiddag var Lea på vei til påskeferie.

– Når jeg er tilbake etter påske, skriver jeg til politiet og ber om å få sakens dokumenter. Så tar jeg et møte med henne, sier han.

Utover at hun har sagt at dette ikke er gjort med viten og vilje, har Lea ikke diskutert sakens innhold med Liadal.

Politiet vil innhente mer informasjon

Seksjonsleder Rune Skjold ved ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt kommenterer anmeldelsen slik overfor VG.

– Den er registrert inn som en anmeldelse fra Stortingsadministrasjonen. Foreløpig har vi ikke tatt stilling til hva som eventuelt er straffbare forhold. Vi må sammen med Stortinget få hentet inn litt mer informasjon, og ta en vurdering når vi har fått inn det vi trenger, sier han.

Sier det kan være vanskelig å forstå systemet

Tirsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen.

I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Ville ikke kommentere

Torsdag morgen landet Liadal på Gardermoen etter en delegasjonsreise til Qatar.

– Liadal, du skal nå i samtaler med Stortingets administrasjon. Hvordan ser du på det?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer enn det jeg har gitt tidligere. Og så får jeg komme tilbake etter det, sa hun til Aftenposten på vei ut av flyplassen.

– Hva kommer du til å legge vekt på i din forklaring til administrasjonen?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer. Kommer tilbake.

– Du er stortingsrepresentant, Liadal, har du ingenting å si til velgerne dine i dag?

– Nå skal jeg i dialog med Stortinget, så kommer jeg tilbake.

Tirsdag ettermiddag sa Ap-politikeren at hun beklager det hun har gjort.

– Jeg har oppdaget feil, og det beklager jeg. Det er jeg lei meg for, og i tråd med at jeg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler jeg det tilbake, sa Liadal.