Ousland (57) og Horn (54) skulle plukkes opp av skipet Lance nord for Svalbard torsdag etter en strabasiøs ekspedisjon over Polhavet fra Alaska.

Men tirsdag gikk det tidligere forskningsskipet seg fast i isen 28 kilometer fra møtepunktet.

Polfarerne ligger på etterskudd, men håper å bli hentet som avtalt torsdag. Natt til tirsdag fortalte Børge Ousland på Instagram at de gikk 27 kilometer i 30 iskalde minusgrader mandag.

Sokkekoking

Han viser en galgenhumoristisk holdning til den prekære forsyningssituasjonen.

– Hvis vi er veldig sene eller båten ikke når oss, kan vi alltids sitte i teltet og vente på Bengt Rotmo og Aleksander Gamme og koke suppe på sokkene våre et par dager, skriver Ousland.

Restemat

Polfarerne Rotmo og Gamme er med om bord i Lance. I et annet innlegg mandag forteller Ousland at plan B er at de kan komme på ski etter ham og Horn.

En fersk matopptelling viser at de to har rester og røykelaks nok til en dag ekstra med skigåing. Polfarerne har tidligere sagt at de vil gå tomme for mat torsdag.

Drivis

Det tidligere forskningsskipet Lance var på vei gjennom en tynn råk da det gikk seg fast tirsdag morgen på 82 grader 11 minutter nord.

VG har journalist og fotograf om bord. De skriver at skipet har kjørt seg fast på et flak is med 30–40 centimeters tykkelse.

– Isen vil imidlertid ikke la seg knekke, men henger under skipet i en bue og holder det fast, skriver VG.

Full storm

Værmeldingen er dårlig. Fra onsdag meldes det østlig full storm på Nordenskiölds land på Svalbard.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen sier til NRK at han ikke tror det blir like mye vind hos polfarerne, men at vinden kan komplisere sluttspurten.

Børge Ousland (57) og Mike Horn (53) har forsøkt å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard, men har slitt med is som er mye tynnere enn vanlig. De fikk også store problemer med en av sledene underveis.