Når alle opplever både bekymring og angst i forbindelse med koronaviruset, kan enkelte personer som til vanlig sliter med angst oppleve det som noe befriende.

– For nå er jo alle sammen om å være litt redde, sier psykolog Karen Fadnes Brattebø.

Å leve med mye angst og bekymringer oppleves ofte som vanskelig og ensomt.

Andre folk forstår jo ikke. Og det man er redd for at skal skje, små eller store katastrofer, ligger frem i tid. De har ikke skjedd på ordentlig.

– Da bekymrer man seg uten å få brukt angsten til noe. Det blir bare liggende der, kverner og kverner. Nå, i en situasjon med uro og angst slipper angstsystemet til som det er ment å gjøre, sier Brattebø.

– Nå blir de fleste litt bekymret, kanskje litt redde, noe som hjelper oss til å overleve, til å følge forholdsregler om å holde avstand til hverandre og vaske hender ofte. Vi tar nok disse rådene mer på alvor når angstsystemet er involvert, sier hun.

Vi er i samme båt – har en felles fiende

Brattebø jobber for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), har også voksne klienter, og er en av dem som svarer på spørsmål fra ungdom på statens svartjeneste ung.no. (Barne- og familiedirektoratet).

Nå, påpeker hun, opplever mange med og uten angstlidelse å være i samme båt.

– Man kan diskutere, spørre hva er du redd for, hva tenker du på, kan jeg hjelpe deg med noe? Man har et felles prosjekt, en felles fiende, noe som kan oppleves som en befrielse for dem med angst. De kan mobilisere angsten og bruke den til noe nyttig, sier Karen Fadnes Brattebø.

– Noen strever mer enn vanlig. Andre opplever å kunne stå i denne unntakstilstanden bedre enn de kanskje hadde trodd, sier hun.

Har angst: – Opplever tiden nå som en pust i bakken

Aftenposten har snakket med en norsk student midt i 20-årene som har en angstlidelse.

Hun kjenner seg igjen i budskapet fra psykologen.

– Jeg har vært ganske dårlig av angst. Uavhengig av dagens situasjon har jeg tidligere isolert meg , over tid, og båret på en irrasjonell frykt. Jeg har bekymret meg for ting som ikke har vært noe å bekymre seg for i det hele tatt.

– Man lærer seg å leve med angsten, men i en stressende og hektisk hverdag stjeler det mye energi. Man kan aldri slappe helt av. Nå kjenner jeg nesten en lettelse, fordi jeg får en pust i bakken og kan lade batteriene. Jeg lever et normalt liv med alle aktiviteter og forpliktelser det innebærer. Jeg trenger ikke bekymre meg for alt jeg skulle ha gjort, sier studenten.

Nå møter flere på skolen - det har en grunn

– Jeg føler på at jeg ikke er isolert nå. Man har et nettverk, og bruker digitale hjelpemidler for å holde kontakt. Man sender meldinger, snapper og ringer. Man ser ansiktet til folk hele tiden, fordi man er i dialog på facetime eller skype og har digitale forelesninger og møter der man ser hverandre og snakker sammen. Man har et fellesskap på en annen måte enn ellers, sier studenten.

Hun har også et annet budskap:

– Jeg registrerer at det nå er mindre fravær i skolen enn normalt. Unge som ellers har angst for å møte opp på skolen klarer nå det samme som alle andre. Det kan gi en mestringsfølelse, og mange kan utnytte potensialet sitt fullt ut fordi de får med seg all undervisning.

– Selv fullførte jeg videregående hjemmefra. Denne type tilrettelegging er et veldig viktig alternativ for de som sliter med angst, og burde brukes mer i skolen. Situasjonen vi er i nå kan føre til at noen som ellers hadde risikert å ikke få vitnemål på grunn av manglende oppmøte, vil få vitnemål, sier studenten.

– Når alle norske elever nå kan ha hjemmeskole med digital undervisning, burde det helt klart være mulig å gi dette tilbudet til dem som sliter med å møte opp på skolen til vanlig, sier hun.

Fakta: Råd til dem som sliter psykisk fra før Hos ung.no understrekes det at koronaepidemien for noen som sliter psykisk fra før, kan føles enda vanskeligere å håndtere. Følgende råd gis til bekymret ungdom, som også kan fungere for andre aldersgrupper: Hent frem det du har brukt før. Bruk strategier du vet hjelper når følelsene tar overhånd, råd du har fått som du vet hjelper. Behold vanlig døgnrytme. Stå opp og legg deg til faste tider. Gjør aktiviteter du liker. Hold kontakt med venner og slektninger på sosiale medier (husk at det at du tar kontakt også er viktig for andre og det kan hjelpe deg å flytte fokus fra deg til dem). Lytt til musikk som påvirker stemningen din positivt. Se en film eller serie som du vet gjør deg godt. Få litt frisk luft. Hold kontakt med læreren og med dem som går i klassen din og vær til stede på din skoles digitale plattform. Kilde: Ung.no (Bufdir)

– Ting vil bli som vanlig igjen

– Det å bekymre seg nå er helt naturlig. Det betyr ikke at man har fått en angstlidelse. Å ha fått en angstlidelse betyr heller ikke at man vil ha den med seg resten av livet. Det finnes gode behandlinger for dette, sier Karen Fadnes Brattebø.

Hun minner også om:

– Koronaviruset har gjort at vi har en akutt situasjon i Norge. Det kommer til å gå over. Ting vil bli som vanlig igjen, vi vet bare ikke hvor lang tid det vil ta.