Helikoptermannskaper har landet på stedet og fått kontakt med to personer som utløste skredet. De to ble ikke selv tatt av skredet og opplyste til mannskapene at heller ingen andre var tatt.

– Redningsaksjonen avsluttes dermed, opplyser operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB.

Et helikopter fra Universitetssykehuset Nord-Norge, politiet og frivillige mannskaper rykket ut.

Politiet meldte om skredet ved 16.30-tiden fredag.

Saken oppdateres.