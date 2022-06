Video: Her pågripes den siktede

Gjerningsmannen ble pågrepet av politiet med bistand fra sivile og vektere.

25. juni 2022 10:53 Sist oppdatert 19 minutter siden

Videodokumentasjon fra et forbipasserende vitne viser det dramatiske hendelsesforløpet da den mistenkte gjerningsmannen etter masseskytingen i Oslo sentrum, ble pågrepet.

Videoen viser skadede personer ligge på bakken i Rosenkrantz' gate, mens den mistenkte blir pågrepet av politi med bistand fra sivile og vektere noen titalls meter unna, i Kristian IVs gate.

Sivile gjorde en viktig innsats

Politiet bekrefter at sivile hjalp til under pågripelsen og at de også drev livreddende førstehjelp på skadede. Innsatsleder Tore Barstad sier at de er svært takknemlige for innsatsen.

– Det finnes folk som har gjort en heroisk innsats for å få kontroll på gjerningspersonen, sier han.

Politiet opplyser at mannen ble pågrepet klokken 01.19, fire minutter etter at de første meldingene om skytingen kom inn til politiets operasjonssentral.