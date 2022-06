Politiet: Fjerner anbefaling om utsatt pride-feiring

PST senker trusselnivået. Politiet svarer med å åpne for store folkemengder nasjonalt – og dermed pride-feiring.

Mandag markerte flere tusen prise på rådhusplassen etter at politiet avlyste den offisielle feiringen Oslo kommune hadde planlagt.

29. juni 2022

De siste dagene har politiet anbefalt at store arrangement utsettes over hele landet. Nå sier de i en pressemelding at anbefalingen fjernes.

Dermed åpnes politiet for eksempel for feiringer av pride. De siste dagene har en rekke pride-markeringer blitt utsatt eller avlyst over hele landet.

– En nasjonal anbefaling om utsettelse av pride-arrangementer opphører, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Det skjer etter at PST onsdag justerte ned trusselnivået i Norge fra «ekstraordinær» til «høy». Politiet vil derfor fortsette å gå med våpen inntil videre, skriver politiet.

Ber politidistriktene vurdere selv

Til tross for at politiet fjerner anbefalingen, er det ikke helt fritt frem ennå. Fortsatt er trusselbildet høyt.

Derfor blir det opp til politidistriktene å vurdere hvor risikabelt det er med store arrangementer og folkemengder i sitt område. De må da ta hensyn til både det totale trusselbildet og forholdene lokalt.

– Det er nå sånn at det skal gjøres lokalt. Det unormale med situasjonen er trusselnivået. Sånn sett er det ikke helt som vanlig. Politiet må ta hensyn til et trusselnivå som er høyt, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet til Aftenposten.

Mandag avlyste politiet en pride-markering utenfor Oslo rådhus, få timer før den skulle avholdes. Det var Oslo kommune som hadde invitert til markeringen. Til tross for at politiet sa nei, møtte flere tusen opp for å markere.

Det samme skjedde da den offisielle pride-paraden ble avlyst lørdag. Et spontant tog med flere tusen deltagere gikk fra Grønland til området rundt London pub.

Pride: Prioriterer helsehjelp

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo pride. De ønsker ikke å kommentere hva de tenker om at politiet nå opphever forbudet som har hindret dem i å feire.

– Oslo pride prioriterer å gi helsehjelp til de som nå har gått ut av krisestab og krisehjelp til våre 400 frivillige. Vi er derfor ikke tilgjengelig for pressehenvendelser onsdag kveld, sier pressekontakt Rohan Sandemo Fernando i Oslo pride.