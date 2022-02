Afghanske Hoda Khamosh hadde samtaler med Taliban i Oslo. Nå frykter hun for sitt liv.

Da Taliban-delegasjonen fløy tilbake til Kabul, ble den afghanske aktivisten Hoda Khamosh igjen i Oslo. Hun er her fortsatt.

Hoda Khamosh er en av Afghanistans mest profilerte aktivister som kjemper for likestilling og menneskerettigheter.

«Hvis du kommer tilbake til Afghanistan, skal vi sparke fotball med hodet ditt.»

Hoda Khamush peker på mobiltelefonen sin. Hun sier at en fremmed mann ringte og fremførte denne trusselen til henne på Whatsapp.

Så viser hun frem skriftlige drapstrusler og grove seksuelle krenkelser.

Denne kom på Twitter: «Skitten hore, datteren til ingen som vet hvem faren er. Hvor enn vi fanger deg, bør hodet ditt bli skåret av. Du kommer fra Iran og prøver å støtte afghanske kvinner i Afghanistan, din horemor.» (Aftenpostens oversettelse fra farsi. red.anm.)

– Disse truslene kom etter at jeg deltok på møtene med Taliban i Oslo. De er sendt av Talibans støttespillere i Afghanistan, sier Hoda Khamosh til Aftenposten.

Men for få dager siden fikk Khamosh se en video som skremmer henne enda mer.

Hoda Khamosh dro ikke hjem til Kabul etter møtene med Taliban i Oslo. Hun er fortsatt i Norge. Hun viser Aftenposten drapstrusler og grove seksuelle krenkelser som hun har mottatt.

Profilert aktivist og poet

Hoda Khamosh er 26 år gammel, poet og en av Afghanistans mest profilerte kvinneaktivister. Hun oppfattes som en viktig representant for en generasjon unge afghanere som krever likestilling og menneskerettigheter. BBC førte henne opp på sin liste over de 100 mest inspirerende kvinner i 2021.

Utenriksdepartementet inviterte henne til Oslo i slutten av februar til samtalene med Taliban. Til Aftenposten sa hun da at hun ikke visste at hun skulle møte ekstremistene i Oslo. Men hun grep muligheten til å utfordre Talibans ledelse.

Her er Hoda Khamosh på Soria Moria hotell i Oslo under Talibans Oslo-besøk. I møter med Taliban krevde hun frigivelse av de afghanske kvinneaktivistene Tamana Zaryabi Paryani (t.h.) og Parawana Ibrahimkhel.

– Jeg trodde at Taliban ville forandre seg

I møtene med Taliban holdt hun opp bilder av arresterte kvinneaktivister i Kabul, som Tamana Zaryabi Paryani og Parawana Ibrahimkhel. Hun krevde deres løslatelse. Hun krevde menneskerettigheter og ytringsfrihet for alle, også aktivister.

– Jeg trodde på Taliban. De sa at de respekterte oss og ville snakke med oss, sier hun.

Men tilliten forduftet.

Da en svært fornøyd Taliban-delegasjon fløy tilbake til Kabul, ble Hoda Khamosh igjen.

Aftenposten var i Afghanistan like etter at Taliban tok kontrollen over landet 15. august 2021. Her demonstrerer kvinner i Kabul mot de nye makthaverne 9. september.

– Norge har støttet meg, særlig når det gjelder min sikkerhet. Jeg får bli en stund til. Hvis jeg drar tilbake nå, er jeg i stor fare.

Norske myndigheter har forlenget visumet hennes med inntil tre måneder. Hun får bo hos gode hjelpere i Norge.

Khamosh har ikke trodd at noen fra Talibans sentralregjering sto bak truslene. Inntil nå.

For få dager siden publiserte Talibans innenriksdepartement en video på Facebook som skremmer Khamosh enda mer.

Den viser arresterte afghanske kvinner som «innrømmer» at aktivister i utlandet presser dem til å demonstrere mot regimet. Hoda Khamosh er en av de navngitte kvinnene.

Videoen inneholder klipp fra tidligere demonstrasjoner i Kabul som Khamosh deltok i. En rød pil peker mot hodet hennes.

Rød pil mot Hoda Khamosh’ hode i en video som Talibans innenriksdepartement publiserte nylig. I videoen "innrømmer" arresterte kvinner at folk i utlandet har påvirket dem til å demonstrere mot regimet. Khamosh navngis som en av dem.

– Dette ser jeg på som en alvorlig trussel mot meg fra Taliban-regimet i Afghanistan, sier Khamosh.

– Kvinnene ble tvunget til dette.

– Hva tror du kan skje med deg?

– Jeg kan bli arrestert, steinet, påkjørt. De finner på noe.

Også afghanske medier som Tolo News har omtalt videoen. De skriver at 29 kvinner forsvant fra et krisesenter, og at innenriksdepartementet har filmet flere av dem. Kvinnene er fortsatt i fengsel.

Ifølge nettstedet sier Aqel Azam, innenriksdepartementets talsperson, at kvinnene ble arrestert fordi de ropte slagord mot det regjerende regimet. Han sa at kvinnene innrømmet å ha fått hjelp fra utlandet, og at de angrer på det de gjorde. Azam la til at det for øyeblikket ikke er noen fare for livet deres.

Samira Hamidi er en afghansk aktivist som omtaler videoen på Twitter. Hun påpeker at kvinnene ser livredde ut. Stemmene deres skjelver.

– Dette er en ny taktikk som Taliban bruker for å vanære kvinners rettigheter og kvinneaktivister i Afghanistan, skriver Hamidi.

Hoda Khamosh følger situasjonen i hjemlandet tett. Hun blir skremt og opprørt over det som rammer hennes landsmenn, kvinner og menn.

Nå er hun også redd for hva som kan skje med ektemannen.

– På grunn av meg er han i livsfare. Han kan ikke bo hjemme, men må flytte rundt.

– Vil du hoppe av, søke asyl her?

– Jeg ønsker å dra tilbake til hjemlandet mitt, samtidig frykter jeg for livet mitt. Men hvis de arresterer mannen min, må jeg dra tilbake.

– Hvorfor det?

Hun faller sammen, gjemmer ansiktet i hendene. Gråter.

– Fordi jeg elsker ham.

UD følger situasjonen tett

– Vi er kjent med at Khamosh viser til at det skal ha blitt fremsatt trusler mot henne ved en retur til Afghanistan.

Det opplyser UDs kommunikasjonsavdeling i en e-post til Aftenposten. UD følger også med på forholdene rundt andre deltagere som har returnert til Afghanistan.

– Overfor Taliban har vi understreket at vi forventer at deltagernes sikkerhet er ivaretatt ved retur, fremholder UD.