Nataliia Sulima og døtrene tror ikke på en fremtid i Norge. To ting avgjør om ukrainerne blir her.

De er trygge nå. De er takknemlige for all hjelpen. Men Nataliia Sulima (45) og tenåringsdøtrene er innstilt på at oppholdet i Norge blir kortvarig.

– Jeg har ikke ord, sier Nataliia Sulima (t.h.) om hvor bekymret hun er for sønnen og samboeren i Ukraina. Hun og døtrene Mariia og Sofiia kom til Norge for ca. to uker siden.

27. mars 2022 17:00 Sist oppdatert nå nettopp

Yngstedatteren sitter tett inntil moren i en sokkelleilighet på Tomter i Indre Østfold. Nataliia Sulima (45) og døtrene Mariia (19) og Sofiia (14) forsøker å ta inn at krigen har ødelagt livet slik det var.

Sønnen og samboeren er igjen i Ukraina. Det samme er døtrenes fedre. Og mange andre familiemedlemmer. De var en stor og sammensveiset familie. Men en dag for rundt fire uker siden hadde de et helt spesielt familietreff: Skulle kvinnene flykte eller ikke? Hvor skjebnesvangert vil dette bli?