TV2: Politiet har sjekket Tengs-siktet ut av Espås-saken

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er sjekket ut av Trude Espås -saken, opplyser politiet til TV 2.

Trude Espås (20) ble funnet drept i Geiranger i 1996.

NTB

4. sep. 2021 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Mannen har alibi og var ikke i Geiranger da Trude Espås ble drept, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

20 år gamle Trude Espås ble drept 8. august i 1996.

Tidligere lørdag bekreftet politiet at de sjekket mannen opp mot drapssaken fra 1996.

– Vi sjekker denne mannen slik vi gjør med alle andre mulige kandidater, sier politiinspektør Yngve Skovly til Sunnmørsposten.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier til NTB at han regner med at hans klient vil svare på eventuelle spørsmål som måtte komme også om Espås-saken.

– Jeg har grunn til å tro at han vil svare på de spørsmålene som blir stilt ham, dersom han blir stilt spørsmål også i en annen sak, sier Kristensen. Han legger til at klienten er samarbeidsvillig.

Mannen på 50 år ble pågrepet denne uken. Fredag ble han varetektsfengslet, siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som forsvant fra Stavanger i 2000.

Les også Ny DNA-teknologi førte til siktelsen

Elden: Burde skjedd før

John Christian Elden, bistandsadvokat for Espås-familien, sendte lørdag en formell henvendelse til politiet om å få mannen sjekket også i Espås-saken.

– Det er en helt nødvendig øvelse både for moren til Trude og for den siktede i Birgitte-saken ut fra de mistanker som ligger i det offentlige rom. Det er rart at den linken ikke er sjekket tidligere, sier Elden til NTB.

Skovly, som har holdt tak i Espås-saken for politiet i Møre og Romsdal, sier det sikkert ikke er grunn til å koble mannen til saken, men at de vil sjekke det ut.

Ikke nevnt i avhør

Politiinspektøren sier de eventuelt vil be Sørvest politidistrikt bidra med avhør av mannen om Espås-drapet. Sørvest politidistrikt har opplyst at de ikke vil si noe mer om saken i løpet av helgen. De vil heller ikke kommentere koblingen til Espås-saken lørdag.

Mannens forsvarer sier at Espås-saken ikke har vært nevnt i politiets avhør med mannen i Tengs/Jørgensen-saken.

– Jeg kjenner ikke detaljene i Espås-saken og har ikke noe grunnlag for å si om han bør sjekkes i den. Der må politiet bare få lov til å gjøre jobben, sier Kristensen.

Forsvareren sier det ikke er satt en dato for nye avhør i Tengs/Jørgensen-saken, men at hans klient vil stille i dem.

Krav fra Elden

Trude Espås ble funnet drept i Geiranger i 1996. Saken er uoppklart.

Politiet i Sørvest avviste først at det kunne bli aktuelt å sjekke mannen i Espås-saken, men etter at Elden sendte en formell henvendelse om dette lørdag, gikk altså politiet i Møre og Romsdal ut og varslet at de ville gjøre det.

– De har ikke foretatt noen undersøkelser i den ene eller andre retning. Da synes det både for den siktede mannen og for Trude Espås sin mor å være en fordel om slike innledende undersøkelser kjapt blir gjort, sa Elden til VG.