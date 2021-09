Støre etter pendlerbolig-avsløring om Ap-politiker: – Åpenbart at vi trenger en gjennomgang av reglene

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er glad for at partikollega Tellef Inge Mørland beklager.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) beklager og åpner for å gi fra seg stortingsleilighet. – Viktig at alle følger de regler som finnes, sier partileder Jonas Gahr Støre.

7. sep. 2021 21:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten avslørte tirsdag ettermiddag at stortingsrepresentant Inge Tellef Mørland (Ap) hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen.

Da Aftenposten først stilte Mørland spørsmål rundt dette, svarte stortingsrepresentanten fra Agder at Stortingets regelverk ga ham mulighet til dette.

Senere tirsdag kveld avviste Stortingets direktør Marianne Andreassen at det var tilfelle. Deretter beklaget Mørland.

Aftenposten har etter publisering bedt om et intervju med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Han har ikke kunnet stille til intervju, men har via Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen kommentert saken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, her avbildet sammen med partiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen under partilederdebatten i Arendal i august.

Dette var Aftenpostens spørsmål til Ap-lederen:

Mørland sier at grunnen til at han søkte om pendlerbolig til tross for at han hadde en leilighet i Oslo fra før av er at regelverket gir ham mulighet til dette. Mener dere at dette er slik man burde benytte seg av Stortingets ordning for pendlerbolig?

Mørland sier en annen grunn til at han søkte var fordi han fikk en større leilighet av Stortinget enn hans 37 kvadratmeter store leilighet i sentrum. Er dette en god nok grunn til å søke om pendlerbolig når han allerede eier en leilighet i Oslo?

Burde Mørland ha orientert Stortinget om at han hadde en leilighet i Oslo da han søkte om pendlerbolig?

Fakta Dette er saken Aftenposten har kartlagt hvordan dagens statsråder, partiledere og andre politikere har benyttet seg av ordningen med pendlerbolig. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han var folkeregistrert på gutterommet. Samtidig eide han i fem år en bolig i nåværende Lillestrøm kommune som han leide ut. Sveinung Rotevatn (V) var også folkeregistrert på gutterommet da han ble valgt inn på Stortinget. Slik fikk han pendlerbolig og slapp å betale boutgifter i fire år. Stortingspolitiker Tellef Inge Mørland (Ap) fikk pendlerbolig, samtidig som han eide en liten leilighet i Oslo. Han søkte og fikk innvilget pendlerbolig fra 2017, fordi han jevnlig pendler til Arendal. Stortingets administrasjon har bekreftet at han ikke oppfyller kriteriene for pendlerbolig, ettersom han på søknadstidspunktet ikke informerte om at han allerede disponerte en bolig i Oslo. Vis mer

Støre: Trenger en gjennomgang

Støre har ikke svart direkte på spørsmålene, men i en tekstmelding klokken 18:40 skrev Støre via Håkonsen at «det er åpenbart at vi trenger en gjennomgang av reglene.»

Han skrev samtidig at saken til Mørland «skiller seg fra de andre sakene som har kommet opp».

I løpet av de siste dagene har Aftenposten avslørt at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han var folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene. Samtidig eide han i fem år en bolig i nåværende Lillestrøm kommune som han leide ut.

I tillegg har vi omtalt at Sveinung Rotevatn (V) også var folkeregistrert på gutterommet da han ble valgt inn på Stortinget. Slik fikk han pendlerbolig og slapp å betale boutgifter i fire år.

Samtidig som han hadde leilighet i Oslo, så søkte Tellef Inge Mørland om pendlerbolig hos Stortinget. Det fikk han, men han oppga ikke at han allerede hadde leilighet i byen.

Fakta Slik er reglene for pendlerbolig Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. De deles ut til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget. Det er ikke et kriterium at representanten eier egen bolig på hjemstedet. Stortingsrepresentanten kan for eksempel være folkeregistrert hos sine foreldre og likevel ha rett til pendlerbolig. Stortinget dekker alle kostnader ved leiligheten. De er møblerte, inkludert strøm, TV, internett, oppvarming og vaktmestertjenester. Politikerens familie kan også bo i leiligheten. Representanter som disponerer bolig på hjemstedet, slipper å betale skatt for fordelen av fri bolig gjennom jobben. Vis mer

Aftenposten kunne nylig avsløre hvordan KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har benyttet seg av et spesielt unntak i reglene for pendlerbolig. Ved å være folkeregistrert hos foreldrene hjemme på Sørlandet, kunne han bo gratis i Oslo sentrum på Stortingets regning i ti år.

Etterlyser et tydelig regelverk

Støre påpekte tidligere tirsdag at Mørland faktisk har bolig i Agder som han bodde i da han ble stortingsrepresentant og fortsatt bor i når han er hjemme.

– Så regner jeg med at han sammen med Stortinget nå går grundig gjennom dette. Og igjen: Vi må ha et regelverk som er klart, og som ikke gir ekstra økonomiske goder til de som er valgt inn på Stortinget.

I over et halvt år disponerte Mørland to boliger i Oslo. Så bestemte han seg for å leie ut sin egen leilighet i Oslo. Han har bekreftet overfor Aftenposten at han så langt har tjent rundt 90.000 kroner på utleie etter skatt og faste kostnader.

Få minutter etter at Støre svarte på Aftenpostens henvendelse via Håkonsen, fikk saken en ny omdreining: Stortingsdirektør Marianne Andreassen uttalte da at Mørland ikke oppfyller kriteriene for å få pendlerbolig, ettersom han på søknadstidspunktet disponerte en egen bolig i Oslo.

Andreassen sa også at Mørland burde ha informert Stortinget om boligen i Oslo da han søkte om pendlerbolig.

– Glad for at Tellef sier han vil rydde opp

Det var da Mørland fulgte opp og beklaget.

– Når Stortingets administrasjon mener de har fått mangelfulle opplysninger fra meg, burde jeg selvsagt ha gitt de disse opplysningene. Det beklager jeg.

Klokken 20:28 fikk Aftenposten en ny tekstmelding fra Støre, etter å ha bedt om en kommentar i kjølvannet av stortingsdirektørens uttalelse. Da sa Støre i en SMS:

– Det er viktig at alle følger de regler som finnes, og jeg er glad for at Tellef sier han vil rydde opp sammen med Stortingets administrasjon.