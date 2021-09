De kom alene fra Kabul til Norge: Nå har 25 barn fått kontakt med foreldrene sine

Lørdag ble to små afghanske brødre på tre og ett år gjenforent med faren sin. Nesten alle de 28 enslige afghanske barna som ble evakuert fra Kabul, har kontakt med foreldrene, med unntak av tre barn.

Hvem er foreldrene til denne lille jenta? De er etterlyst. Hun kom til Norge fra Kabul i armene til en norsk soldat. Aftenposten har sladdet bildet. Politiet arbeider fortsatt iherdig for å finne foreldrene hennes.

51 minutter siden

Faren til to små afghanske brødre landet lørdag i Oslo. Han kom med fly fra vestkysten i USA for å hente sønnene sine. Brødrene på tre og ett år var blant de 28 enslige barna som under dramatiske og kaotiske omstendigheter ble evakuert fra Kabul til Norge.

Før en uke var gått, hadde Politiets utlendingsenhet (PU) oppsporet brødrenes foreldre. Mandag morgen reiste barna og mannen, som er amerikansk borger, tilbake til USA. Der venter barnas mor på dem.