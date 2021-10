Kongen til Stortinget: – Dere trenger ikke innberette denne middagen

Kong Haralds tale til stortingsrepresentantene på Slottet torsdag kveld var som vanlig en blanding av skjemt og alvor.

– Vi har sjekket jusen, alle slags forskrifter – til og med Stortingets administrasjon. Og jeg kan med glede meddele alle at representantene ikke trenger å innberette denne middagen, sa kong Harald under kveldens tale.

28. okt. 2021 20:25 Sist oppdatert nå nettopp

På Slottet var det dekket til 200 personer da kong Harald og dronning Sonja holdt middag for det nye Stortinget.

Alle de 169 stortingsrepresentantene var invitert, i tillegg til Regjeringen og enkelte topper innen statsadministrasjonen.

Tradisjonen tro åpnet kong Harald middagen med en tale til gjestene.

Og kongen slo an tonen med å gå rett inn i nyhetsbildet:

Med en tydelig referanse til Aftenposten avsløringer i høst om Stortingets pendlerbolig-praksis, kunne han avsløre at da Slottet planla denne kvelden, så måtte de sjekke ut en del ting:

«Vi har sjekket jusen, alle slags forskrifter – til og med Stortingets

administrasjon. Og jeg kan med glede meddele alle at representantene ikke

trenger å innberette denne middagen», sa kongen, før han la til:

«Dronningen og jeg er dermed svært glade for endelig å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen hit til oss på Slottet!»

Kong Harald holdt tale under kongeparets middag for stortingsrepresentantene på slottet. Dronning Sonja.

Kong Harald sa det var spesielt hyggelig å ønske et nytt storting velkommen.

Han kom med en særskilt hilsen til den nye stortingspresidenten, Eva Kristin Hansen (Ap):

«Vi ønsker deg varmt til lykke med din ansvarsfulle gjerning.»

Roste høy kvinnerepresentasjon

Kongen kom inn på at denne middagen i fjor ble avlyst på grunn av pandemien.

«Avlysningen i fjor var en av svært få siden 1906. Den gangen var det ingen kvinnelige representanter å invitere. I dag sitter det 76 kvinner som faste representanter på Stortinget. Det er om lag 45 prosent, ny rekord – og betimelig, siden det er 100 år siden Karen Platou ble innvalgt som første faste kvinnelige representant», sa kongen.

Så dro han en sammenligning med kjønnsrepresentasjon i kongefamilien:

«Her i Kongefamilien er den kvinnelige representasjonen hele 50 prosent. Ved votering er den ofte mye mer. Hvordan dette er mulig, er jeg usikker på. Jeg tipper at de faste kvinnelige representantene på Slottet vet svaret», sa kongen.

Kongen sa at selv om Norges håndtering av pandemien har vært «svært vellykket», har noen betalt enn høyere pris enn andre.

«Våre tanker går særlig til dem som mistet en av sine kjære», sa han.

Han takket Stortinget, regjeringen og helsemyndighetene får at de tok ansvar under pandemien:

«I fellesskap ledet dere landet med fast hånd. Sannsynligvis var det noen som skalv på den hånden. Men vi så det ikke.»

Kongen: Tillit kan ikke tas for gitt

Han sa at det norske folks tillit til de folkevalgte trolig var avgjørende for utfallet av pandemien i Norge.

«Dette er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi har alle et ansvar for å opprettholde og styrke troen på våre folkevalgte og ledere. Tilliten utgjør vår største gullreserve.»



Kongen trakk frem 10-årsmarkeringen i år av 22. juli-terroren i sin tale.

«Gjennom våren møtte Dronningen og jeg, og Kronprinsparet, mennesker

som på ulikt vis ble rammet. Deres historier er på mange måter våre historier. De

tilhører vår felles hukommelse, og de må ikke glemmes. Menneskene som overlevde terroren imponerer oss, og de gir oss håp.»

Hen pekte spesielt på hvordan de politiske ungdomspartiene har rakt ut en hånd til AUF.

– Det er eksempel til etterfølgelse. Gjennom våre møter fikk vi bekreftet at

det vi sier til hverandre, betyr noe. Ord kan bryte ned eller bygge opp. Ødelegge liv eller skape nytt håp.

Avslutningsvis sa kongen til representantene at «vi kan unne oss historien fra den svært erfarne embetskvinnen»:

«Hun sa: Ved et statsrådsskifte tar jeg dette med meg i aftenbønnen: Kjære Gud, jeg ber om at den nye statsråden kan litt engelsk. Og så ber jeg om at han forstår regjeringens forhold til Stortinget. Og så skal nok vi klare resten».

Kongen avsluttet med å utbringe «Stortingets og fedrelandets skål!»

Det var kong Haralds bestefar, kong Haakon, som startet tradisjonen med å invitere stortingsrepresentantene til Slottet. Den første middagen ble holdt i 1906.