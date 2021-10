Nå er barne- og ungdomsklinikken på Haukeland full. 25 barn innlagt med RS-virus.

I tillegg avventer fem barn prøvesvar på om de har viruset.

Det har vært en hektisk natt ved barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.

9 minutter siden

For to dager siden skrev BT at 18 barn var innlagt på barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland på grunn av RS-virus.

Fire av disse barna var under en måned gamle.