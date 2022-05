Tre biler involvert i ulykke på E16: – Fremstår som svært alvorlig

E16 er stengt etter en alvorlig ulykke ved Seimsvatnet i Voss kommune.

15. mai 2022 10:54 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende): Tre biler med seks personer er involvert i en ulykke på E16 ved Seimsvatnet i Voss kommune. Politiet ble varslet om ulykken klokken 09.59.

– Det er kritisk skadede personer, og ulykken fremstår som svært alvorlig. Nødetater jobber på stedet, og veien er stengt i uviss tid fremover, skriver politiet i en pressemelding.

Vaktkommandør Tore Fanebust i 110-sentralen opplyser til BT at luftambulanse er på vei til stedet.

– Hva kan du si om tilstanden til de personene som er involvert?

– Det jeg kan si er at det er en alvorlig trafikkulykke. Det sitter personer fastklemt i alle fall i én av bilene.

Klokken 11.15 opplyser Fanebust at alle personene er ute av bilene.

– Hva kan du si om tilstanden til de involverte?

– Det eneste jeg kan si er at det har vært en alvorlig trafikkulykke.

Klokken 11.15 pågikk det opprydning på stedet. Veien var fortsatt stengt og det er noe kø i området.

Vegtrafikksentralen opplyser på Twitter klokken 11.15 at stengningen vil bli langvarig og at det er omkjøring via fylkesveg 79.