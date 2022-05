Tre biler involvert i ulykke på E16. To personer er bekreftet omkommet.

E16 er stengt etter en alvorlig ulykke ved Seimsvatnet i Voss kommune.

15. mai 2022 10:54 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende): To personer er omkommet i en trafikkulykke på E16 ved Seimsvatnet i Voss kommune, skriver BT.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 09.59 søndag. Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Christian Meyer, er de materielle skadene på bilene så store at det er vanskelig å si noe om hendelsesforløpet.

Totalt seks personer fordelt på tre biler var involvert i ulykken.

Fire personer til sykehus

De fire andre personene ble tatt med av ambulanse til Voss sykehus. Den ene av disse personene er igjen fløyet videre med luftambulanse til Haukeland sykehus. Politiet skriver i en pressemelding at skadeomfanget på disse personene er uvisst.

Det sannsynlige hendelsesforløpet er ifølge politiet at en bil har kommet kjørende fra Voss i retning Bergen. Den skal ha frontkollidert med en bil og truffet ytterligere en annen bil som kom kjørende i motsatt retning.

Har startet åstedsundersøkelser

Ulykken skjedde på E16 mellom Evanger og Voss ved Seimsvatnet. Det er 70-sone på stedet for ulykken.

Politiet opplyser i 12.30-tiden at de holder på med åstedsundersøkelser på stedet og at veien kommer til å være sperret for trafikk fremover.

Det er omkjøring via Granvin på fylkesvei 79.

Nødetatene opplyste tidlig søndag at ulykken var svært alvorlig. Vaktkommandør Tore Fanebust ved 110-sentralen fortalte til BT klokken 10.30 store ressurser var på vei til stedet, blant annet en luftambulanse.

– Det jeg kan si er at det er en alvorlig trafikkulykke. Det sitter personer fastklemt i alle fall i en av bilene, sa Fanebust.