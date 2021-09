Overrasket ekspertene: Ingen hadde forsøkt å undersøke området som skled ut i Gjerdrum

Dette bildet er tatt av skredområdet på Gjerdrum mandag, to dager før ekspertutvalget kom med sin rapport. Utvalget mener at én eller flere små utglidninger i Tistilbekken, høyre kant på dette bildet førte til en ustabil bakkant som blottla kvikkleire, og startet flere skred som gikk inn i boligområdet Nystulia, over 500 meter til venstre (nordover) på bildet.