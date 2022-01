Retten mener smittevernoverlege burde blitt hørt: – Knusende, sier jusprofessor om festbot-dom

– At kommunen ikke tok seg tid til å vurdere innspillene, sier sitt om ledelseskulturen, sier tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland til BT i dag.

Tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland vitnet i retten.

26. jan. 2022 13:29 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende): Tirsdag fikk to kvinner avgjørelsen de har kjempet for. De slipper å betale bøtene de fikk da de var for mange på fest i Sandviken i november 2020, skriver BT. Den gang var det i Bergen ikke lov å samle mer enn fem personer.

Grunnen til at de slipper å betale, er at Gulating lagmannsrett mener at deler av byrådets forskrift var ugyldig. Retten viser til at beslutningen ikke var basert på en tilstrekkelig klar medisinskfaglig begrunnelse, slik smittevernloven krever.