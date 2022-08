Nye detaljer: Slik var myndighetenes hemmelige Freya-aksjon

Freya slapper av i en daycruiser på Kongen båthavn i Oslo lørdag 13. august. Noen timer senere ble hun avlivet av Fiskeridirektoratet.

De ventet over 14 timer noen meter unna før de slo til på Kongen båthavn i Oslo. Så slepte de båten med 600 kilo hvalross i hekken til den andre siden av fjorden.

24. aug. 2022 15:10 Sist oppdatert 19 minutter siden

Rundt klokken 09 lørdag morgen 13. august gjør Christian Ytteborg som han har fått beskjed om. Marinasjefen på Kongen marina i Oslo ringer til politiet. Han forteller dem at hvalrossen Freya nå har dukket opp hos Kongen båthavn. Nå lurer han på hva de anbefaler at han gjør.

Freya har lagt seg til rette på en båt av merket Cormate ved en av bryggene i båthavnen, som leies ut av marinaen. Det er en av de varmeste dagene i Oslo i år, og det ventes fullt trøkk av på marinaen.

Båter som skal fylle bensin, flere tusen restaurantgjester, folk på SUP-brett og badende. Ytteborg får svar fort fra politiet. De sier at Fiskeridirektoratet er på vei med en patruljebåt.

Dagen før hadde myndighetene bestemt seg for å ta livet til hvalrossen Freya dersom hun dukket opp igjen på et sted som egnet seg for å avlive henne.

Freya, mens hun var i live.

Fire menn dukker opp

Rundt en time senere dukker patruljebåten til Fiskeridirektoratet opp på Kongen marina. Om bord er det fire voksne menn. De kjører inn til bryggen der Freya soler seg og legger seg rundt fem-seks plasser bortenfor henne.

Ytteborg kaller inn ekstra folk. Han utstyrer dem med walkietalkie, og de får i oppgave å si fra hver gang Freya tar seg et bad. Da kan de vurdere om folk må opp av vannet.

Freya ligger og soler seg, bader rundt 10 ganger, men legger seg alltid tilbake i den samme båten.

– Det var virkelig fredelig. Vi passet godt på. Hun oppførte seg upåklagelig og like bra som flere av våre andre gjester den lørdagen, sier Ytteborg.