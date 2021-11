Slik skal omikronvarianten stoppes

Hverdagen i vinter kommer til å bli annerledes. Det sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Men han vil ikke ha for inngripende tiltak.

Helsedirektør Bjørn Guldvog forbereder seg på nye runder med tiltak.

29. nov. 2021 19:11 Sist oppdatert 13 minutter siden

Guldvogs håp er at omikronvarianten kan forsinkes til våren. Det er navnet på den nye koronavarianten som er oppdaget i Sør-Afrika og som raskt har spredt seg til flere land.

Tirsdag kommer regjeringen med sin plan for hvordan Norge skal stoppe den. Da skal statsminister Jonas Gahr Støre redegjøre i Stortinget for regjeringens videre plan for håndtering av pandemien.