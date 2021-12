Politiet mener brannkonstabel skjøt og drepte sin egen familie før brannen i Svelvik

Politiet mener Helge Høvik (42) skjøt familien sin med et jaktvåpen før han satte fyr på huset og tok sitt eget liv.

Boligen ble helt utbrent. Hele familien ble funnet døde i ruinene.

Nå nettopp

Sørøst politidistrikt skriver i en pressemelding at hypotesen deres om at bakgrunnen for brannen i Svelvik var drap, selvdrap og brannstiftelse.

En familie på fire ble funnet døde i en utbrent bolig i Svelvik etter en brann natt til 6. desember.

De avdøde var Helge Høvik (43 år), Camilla Førde (42), Isabell Førde Høvik (12) og Trym Førde Høvik (10). De er nå formelt identifisert. Helge Høvik er nå siktet i saken, og politiet mener nå at han har skudd familien sin.

– Det er gjort funn av et skytevåpen som knyttes mot siktede i saken, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Overfor Aftenposten utdyper han at det dreier seg om et jaktvåpen registrert på Høvik.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen er forenlig med at de er drept med dette våpenet, sier Skei Kostveit.

– Vi har ikke informasjon i saken som tilsier at andre er involvert i hendelsene. Motivet for handlingene er ukjent, og det er ikke sikkert at vi vil få noe klart svar på hvorfor dette skjedde, sier Kostveit.

Det er ikke oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat for den siktede. Slike oppnevnelser er tidligere gjort i enkelte tilfeller.

– Ingen av de etterlatte har bedt om bistandsadvokat og jeg kommer ikke til å be om en forsvarer. Det skjer unbbtaksvis og jeg anser det ikke som naturlig, sier Skei Kostveit til Aftenposten.

Politiet prioriterer nå å oppklare brannårsaken.