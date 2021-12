De isolertes jul: – Jeg tror det er verst for mamma

Stoler sto tomme. Varm ribbe ble levert på trappen. Denne julen måtte mange feire alene fordi de var smittet med covid-19.

Simon Torp var koronaisolert (t.v). Juleselskapet med foreldre og annen slekt (t.h) ble derfor heldigital.

Nå nettopp

– Julen ble annerledes, men jeg tror det var verst for mamma, sier Simon Torp (29) fra Oslo. Han feiret julaften alene for første gang.

Dette ble julehøytiden da mange familier avkrevde negativ koronatest før ribben eller pinnekjøttet ble servert.

Tall fra FHI viser at 22.719 personer testet positivt fra 17. til 23. desember. Mange av disse, deres nærmeste og andre nærkontakter sitter fremdeles i isolasjon.

Digital julemiddag

Simon Torp fra Oslo skulle vært på Dovre og feiret jul med foreldrene sine, tanten og søsteren. Torp er aspirant i utenrikstjenesten og jobber i Utenriksdepartementet i Oslo.

Han tok en test for sikkerhets skyld før han dro, og den hadde positivt resultat. Nå måtte planene endres:

– Det er første gang jeg ikke har feiret med familien min. Jeg fikk ribbe av søsteren min, og laget medisterkaker med pappas oppskrift, forteller Torp.

Og julemiddagen, med rød duk, tente lys og sprø svor, ble inntatt sammen med familien. Riktignok heldigitalt.

Nydekket bord med juleduk og tente lys. Det ble jul allikevel for Simon Torp, 29, selv om han var helt alene grunnet korona.

– Ikke så stusslig som fryktet

– Julen ble ikke så stusslig som jeg hadde trodd. Med en kreativ familie samlet på Dovre var det mulig å delta digitalt på det viktigste, nemlig middag og gaveåpning på julaften, sier han.

Han hadde også venner som kom innom for en prat. Simon satt i vinduskarmen i leiligheten og vennene sto på trygg avstand i bakgården.

Foreldrene til Simon Torp er prester. Moren er sogneprest i Dovre. Simon har alltid innledet høytiden med en gudstjeneste.

Slik ble det ikke i år.

– Det er litt rart å ha den sykdommen som er grunnen til at samfunnet beveger seg fra å være stengt til åpent.

Til tross for at Simon er fullvaksinert var han forberedt på at også han skulle bli smittet på et tidspunkt.

– Men timingen var litt dårlig!

Heldigvis var han kun litt trett og sliten de dagene viruset herjet i kroppen.

Nå er formen bedre. Han er ute av isolasjon og på vei til utlandet.

– Dette gikk fint. Alt i alt tror dette har vært verst for mamma, sier han.

De to unge mennene, Harald Nordbø og Nils Joakim Heyerdahl Reichelt, testet seg for sikkerhets skyld. Det endte med julefeiring på hybelen

Testet seg for mormors skyld

Harald Nordbø (25) testet seg også for sikkerhets skyld. Og fra tirsdag måtte han i isolasjon. Der blir han i seks døgn. Inkludert julaften.

Derfor ble julaften feiret på hybelen i Oslo sammen med romkamerat, Nils Joakim Heyerdahl Reichelt.

Og planene med pappa på lille julaften og julaften med morsslekten ble dermed endret.

Ekstra trist er det at han ikke fikk sett mormor, som han ikke har møtt på lenge.

– Det var på grunn av henne at jeg testet meg. Jeg har vært redd for å smitte henne. Hun er 85 år.

Også Harald fikk ribbe på døren, fra mamma. Og gaver ble levert.

Selv bestilte han levering på døren til flere da det ble umulig å komme til butikken.

– Den ble sendt til to jenter jeg er glad i.

Harald Nordbø, 25 år, oppsummerer isolasjonsjulen slik: – Julen var god, savnet mamma og pappa og «a bæssmor».

Og hybelen er julepyntet, for 25-åringen tok turen innom Gjenbruket og kjøpte nisser i desember. Nordbø er musiker, journalist og forfatter og liker å ha det pent rundt seg.

– Det som føltes forferdelig, var selvfølgelig ikke å måtte tilbringe julaften med min gode kompis Nils, men at ingen av oss får se familien i levende live på en stund. Alt dette fordi vi faktisk tok ansvar nok til å ta en test, selv om jeg strengt tatt ikke måtte, sier han.

Likevel oppsummerer han årets feiring:

– Julen var god. Savnet mamma og pappa og «a bæssmor».

Det ble likevel jul: Fra venstre: Gaute Sødal Grasbekk, Eira, Olav og Silje Strand Grasbekk.

Lærerne ble smittet på jobb. Og rett i juleisolasjon

Familien Strand Sødal Grasbekk gikk ned for telling omtrent samtidig rett før julaften.

Heldigvis ble hverken små eller store veldig hardt rammet av korona. De fikk hodepine og litt småfeber.

Men familien måtte isoleres og i karantene. Olav (4) og Eira (10) måtte holde seg hjemme fra venner og klassekamerater. Klatrestativ og akebakke ble byttet ut med spill og inneaktiviteter.

Det betød også at de ikke kunne feire med mormor og oldemor.

– Dessverre betyr det at min mormor og barnas oldemor på 91 år måtte feire julaften alene. For første gang i hele sitt liv, sier Silje Strand Grasbekk.

Familien på Oppsal valgte å ha mest mulig normal feiring. På julaften ble det tradisjonelt:

Familien spiste godt, pyntet seg og åpnet gaver. Venner og familier har gjort det de kunne.

– Vi er privilegert. Alt er levert på døren, mat, julestrømper og aktivitetsposer til barna.

Toppet det hele med vannkopper

Som ikke det var nok med korona, fikk Olav vannkopper oppi det hele.

Og dagene ble lange. Barna savner fremdeles lekekameratene sine.

– De synes det er kjedelig å være inne.

Silje er lærer, mannen Gaute er barnehagelærer. De er ikke overrasket over at de ble smittet.

– Men det er jo kjipt at den kom nå. Men med det smittevernregimet som var for barn, var det ingen utvei utenom.

Det ble Grimstad-jul i isolasjon for forfatter Trude Teige. Heldigvis med ektemannen. Hjemme i Asker måtte barna lage jul med råd gjennom telefon og facetime.

Gråtefull tur fra Asker til Grimstad

Like før julen ringte inn kl. 17 fikk vennene til Trude Teige (61) en melding på Facebook:

Med et ironisk bilde av bobler på flaske skrev hun; «Særdeles dårleg timing å teste positivt på vesle julaften og måtte flykte i isolasjon like før barna kjem hjem! Det er rart å feire uten familien samla – og trist.»

Forfatteren bak en av årets bestselgere «Morfar pustet med havet» var en av dem som tok test fordi hun var forkjølet. Og som var smittet.

Senere skulle det vise seg at også mannen hennes testet positivt.

Trude Teige øyne var full av tårer da de måtte sette seg i bilen og kjøre fra huset i Asker til ekstrahuset i Grimstad.

De tre voksne barna hennes var ventet hjem til jul. Foreldrene tok med julemat og noen få pakker.

Mamma instruerte kokkene

Resten ble igjen til de tre barna. Og juleforberedelsene ble fulgt med på med mamma Trude på skjerm.

– Barna er store, flinke og voksne. De laget både pinnekjøtt og kålrabistabbe. De har til og med filetert sin egen rakfisk for første gang.

Også hos dem ble gavene åpnet på facetime.

– Jeg var litt trist til å begynne med. Men da barna tok det på strak arm, ble det hyggelig likevel.

Trude Teige ble sengeliggende noen dager.

– Korona var som en mellomting mellom influensa og sterk forkjølelse. Det er jo en trøst at immunforsvaret er boostet.

En annen trøst er at også ektemannen er i isolasjon.

– Men det er irriterende at jeg ikke orker å skrive på et krimmanuset mitt, legger hun til,- og satser på snarlig bedring.