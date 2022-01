Kraftig vind ventes i nord – folk bes om å dra hjem fra juleferie

Oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i store deler av Nord-Norge er sendt ut. Folk bes om å dra tidligere hjem fra juleferie.

Det er ventet kraftig vind i store deler av Nordland og Troms, hvor det enkelte steder kan komme vindkast opp mot 35 meter i sekundet. Bilister bør å la bilen stå, og folk bør vurdere å dra hjem fra juleferie lørdag, sier Vegtrafikksentralen.

NTB

7 minutter siden

– Det er stor fare for at mange fjelloverganger og broer blir stengt og ferjer blir innstilt, sier trafikkoperatør Synnøve Lukkassen ved Vegtrafikksentralen nord til NTB.

Fra lørdag kveld ventes det at vinden øker i Nordland og Troms. Det er ventet sørøstlig sterk kuling eller liten storm med vindkast på 22 meter i sekundet. Vindkastene kan enkelte steder komme opp i 35 meter i sekundet, advarer Meteorologisk institutt.

Den kraftige vinden er ventet å vare ut søndag, hvor vinden vil løye ved midnatt.

– Vi oppfordrer folk til å dra hjem fra juleferien allerede lørdag. Og samtidig bør man ikke ut og kjøre dersom man ikke må, sier Lukkassen.

Det er også sendt ut oransje farevarsel om betydelig snøskredfare over store deler av landet. Nysnø, flakskred og våt snø fører til snøskredfaren, og folk bes om å unngå skredterreng.

– Dersom man må ut å kjøre, er det lurt å ta med varme klær, mat og drikke og eventuelt det man trenger av annet utstyr dersom man skulle stå fast, sier Lukkassen, som understreker at det kan ta lang tid før man kommer seg hjem dersom man skulle stå fast.

Hun sier at det også kan være lurt å ha med spade og refleksvest.

– Dersom man for eksempel kommer utfor noe på E6, er det viktig at man ikke går ut av bilen, men at man slår på nødlyset, ringer etter hjelp og venter i bilen. Folk kan bli meid ned av brøytebiler som ikke ser dem, sier hun.