Masseskytingen i Oslo: Politiet har fortsatt ikke pekt ut en hovedhypotese

Fremdeles gjenstår ubesvarte spørsmål som politiet nøster i. Det er så langt gjennomført 520 avhør av vitner.

Natt til lørdag 25. juni ble to personer drept og flere skadet da flere skudd ble løsnet mot blant annet utestedene London pub og Per på hjørnet.

22 minutter siden

Nå er det mer enn seks uker siden Zaniar Matapour (43) løsnet skudd mot utestedene London pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum. To personer ble drept, og flere skadet. Politiet har ennå ikke klart å avdekke et motiv bak handlingene.

– Vi har ennå ikke fått avhørt siktede. Det er en sentral forklaring på hvorfor vi ikke har avdekket siktedes motiv bak handlingen, sier Børge Enoksen, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Han legger til at motivet er svært viktig å avdekke. Årsaken er at det kan bidra til å fastslå om handlingen kan ha opphav i radikal islamisme eller psykiatri, være hatkriminalitet, eller være en kombinasjon.

– Pr. nå vurderer vi alle hypotesene som like sannsynlige, sier Enoksen.

Politiadvokat Børge Enoksen har i denne saken svart for påtaleansvarlig Ingvild Myrold.

Analysedelen i fokus

Siden hendelsen har et stort arbeid blitt lagt ned for å innhente informasjon om hendelsesforløpet. Nå sier politiet at de er gått over i en ny fase.

– Nå er det analyse av innhentet informasjon som står i fokus. Vi jobber med å få klarhet i hvem på åstedet som har vært i umiddelbar fare. Vi begynner å få et godt bilde av åstedet, men det er fortsatt jobb som gjenstår.

Det er fortsatt uklart hvor vidt siktede har fått hjelp fra andre, sier Enoksen.

– Derfor bruker man store ressurser på nettopp analyser, legger han til.

Enoksen legger til at en større del av etterforskningen også består av å gå gjennom elektroniske beslag.

171 har status som fornærmede

Siden den fatale natten til 25. juni har antall fornærmede steget jevnt og trutt. Torsdag opplyste Enoksen til Aftenposten at det nå er 171 personer som har status som fornærmet.

– Økningen i antallet har med analysen av skudd og deres retning å gjøre. Denne analysen pågår fortsatt. Antall fornærmede kommer nok til å stige videre, men vi begynner å nærme oss en grense, forklarer han.

Han legger til at det er tatt cirka 520 vitneavhør.

Advokat John Christian Elden er én av fire advokater som forsvarer Zaniar Matapour.

Siktede har snakket

I utgangspunktet skulle Matapour overføres til Haukeland sykehus for tvungen observasjon. Det skjedde ikke. Han bestemte seg for at han ønsket å samarbeide med de rettspsykiatrisk sakkyndige. Premisset var at én av hans advokater var til stede.

– Det er helt i orden for de sakkyndige. Da løser det seg smidig, skrev hans forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding til Aftenposten 21. juli.

Ifølge Elden var temaet for samtalen barnevernets opptreden mot siktede.

– Det er et sentralt tema i denne saken når man leter etter bakgrunn for drapene og hans syn på myndighetene, skriver Elden i en tekstmelding til Aftenposten.

Fredag bekrefter han til Aftenposten at det kun er gjennomført én samtale mellom hans klient og de sakkyndige.

Zaniar Matapour er siktet for å ha gjennomført en terrorhandling natt til lørdag 25. juni.

Nekter fortsatt å la seg avhøre

Helt siden han ble pågrepet, har Matapour nektet å la seg avhøre.

– Vi er fortsatt i dialog med forsvarerne, uten at jeg kan gå i detalj på det, sier Børge Enoksen.

Fredag bekrefter Elden til Aftenposten at hans klient fortsatt nekter å la seg avhøre.

– Han har ennå ikke benyttet seg av sin rett til å avgi politiforklaring, skriver han.