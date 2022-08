Nyt sola – snart kommer regnet i sør

Sør-Norge har badet i sol denne uken, med tidvis meget varmt vær. Til uken snur det, og en god dose sommerbyger er på vei. Samtidig stiger temperaturene i nord.

Det er lurt å finne frem paraplyen i Sør-Norge. Når helgen tar slutt, venter det nemlig noen doser regn.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

17 minutter siden

– Temperaturene skal gå merkbart ned i sør, og det ligger an til et værskifte fra mandag, sier statsmeteorolog Ola Bakke Aashamar ved Meteorologisk institutt til NTB.

Sommeren har på ingen måte vært over i Sør-Norge de siste dagene – enkelte steder har det vært temperaturer opp mot 30 grader.

Høytrykket som fikk bygget seg solid opp utover uken, vil nå forsvinne, og hele landet vil bli liggende mellom to luftmasser – kaldt i vest og varmt i øst.

– Mandag kveld og tirsdag kan det bli en del bygevær i hele landet, sier Aashamar.

Fine dager i nord

Mens folk i sør har kunnet badet og kose seg i solen, har nordlendingene måttet ta til takke med temperaturer rundt ti grader denne uken. Nå ligger det imidlertid an til litt varmere vær.

– Nord-Norge får besøk av varmluften fra sør, selv om den nok har mistet litt av varmen når den kommer så langt nord. Det vil kunne bli opp mot 20 grader både mandag og tirsdag, sier Aashamar.

Været vil imidlertid bli mer av det grå slaget uten knallsol. Også i nord vil bygeaktiviteten kunne merkes, særlig midt i uken.

Byger utover i uken

Bygeaktiviteten vil fortsette utover i uken, selv om Aashamar understreker at det er vanskelig å si nøyaktig hvor bygene vil falle langt frem i tid.

– Det ligger an til en pause på torsdag, før det foreløpig ser ut til at helgen i Sør-Norge vil kunne by på enda en runde med litt kraftige byger, sier meteorologen.

– Men det er fremdeles en god del usikkerhet knyttet til det, sier han.