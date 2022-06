Her holder tidligere justisminister Monica Mæland noe mange nordmenn ønsker seg nå. Et norsk pass. Norge Pass Visste allerede i september at en halv million pass var gått ut på dato

At over ti prosent av den norske befolkningen trengte nye pass og ID-kort, var kjent for leverandøren i september i fjor.

23 minutter siden

29. september i fjor skrev Politidirektoratet (POD) til leverandøren Thales at nesten en halv million norske pass, 482.217 for å være helt presis, allerede hadde utløpt.

Hvis man la til pass som kom til å utløpe og bestillinger av nasjonale ID-kort, varslet POD leverandøren om at man hadde et etterslep på 717.000 ID-dokumenter.