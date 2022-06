Politidirektoratet: Politiet mangler en visjon

Politiet må samle seg om en overordnet visjon for arbeidet sitt, mener Politidirektoratet som opplyser at visjonen skal være klar allerede til høsten.

Visjonsbefaling: Politiet skal nå samle seg om en felles visjon for arbeidet sitt.

NTB

7. juni 2022 13:16 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv, sier seksjonsleder Jørn Presterudstuen til Politiforum.

Presterudstuen som til daglig er politiinspektør og leder PSTs avdelingskontor i Innlandet politidistrikt, skal lede arbeidet med et forslag til en ny visjon for politiet som etter planen skal være klar innen 1. oktober.

– Visjonen skal synliggjøre hva slags politi vi skal være, ikke minst for publikum og andre samfunnsaktører, sier han.

Politidirektoratet har beskrevet behovet for en visjon i et brev til politidistriktene. Målet er at visjonen skal bidra til å skape engasjement hos medarbeiderne i etaten:

«En visjon som skal ligge over synliggjorte strategier for årene fremover, slik at folkene som skal arbeide med strategiene har en visjon å støtte seg til.»

Intensjonen med visjonen er at den skal bidra til å «skape en felles mening og retning for både virksomheten og omgivelsene», heter det videre.