Politiet starter arbeidet med en visjon for arbeidet

Politiet skal samle seg om en overordnet visjon for arbeidet sitt, sier seksjonsleder Jørn Prestestuen.

NTB

22 minutter siden

– Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv. Den skal synliggjøre hva slags politi vi skal være, ikke minst for publikum og andre samfunnsaktører, sier seksjonsleder Presterudstuen til Politiforum.

Han skal lede arbeidet med et forslag til en ny visjon, som skal være klart innen 1. oktober.

Politidirektoratet har beskrevet behovet for en visjon i et brev til politidistriktene. Målet er at visjonen skal bidra til å skape engasjement hos medarbeiderne i etaten.