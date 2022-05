Ekspert: Personer over 60 år bør ta koronavaksine hver høst. Yngre personer trenger ikke.

Personer over 60 år vil antagelig få tilbud om en årlig vaksinedose hver høst. Mens friske personer under 45 år ikke vil ha behov for en ny oppfriskningsdose.

Gunnveig Grødeland gir råd om vaksinering.

Avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI sa onsdag til NTB at de regner med å komme med nye anbefalinger rett etter sommeren om hvordan det blir med vaksinering til høsten.

Fagfolk i Norge ser ut til å enes om at det på sikt kun er de eldre som vil få tilbud om årlig koronavaksine. Fra FHI kommer det sannsynligvis ingen ny anbefaling til friske mennesker under 45 år om å ta en ny oppfriskningsdose. Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til TV 2 at dette vurderes fortløpende ut fra den kunnskapen de har.