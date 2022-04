Tom Georg Myhre døde påsken for 21 år siden. Kameraten har sittet i forvaring for å ha drept ham. Nå kan saken bli gjenopptatt.

Freddy Hulback er dømt for to drap. Det første har han erkjent. Men han nekter for at han drepte Tom Georg Myhre, selv om han gravde frem liket og tente på det etterpå.

Til påske er det 21 år siden Tom Georg Myhre døde på Hauketo. Retten har konkludert med at han ble presset til å sette sin egen dødsdose med heroin.

4. apr. 2022 08:43 Sist oppdatert nå nettopp

Palmesøndag er det 21 år siden Tom Georg Myhre døde i en leilighet på Hauketo i Oslo. Nå utløper også forvaringsperioden for Freddy Hulback. Han har sittet i forvaring i 21 år, dømt for å ha drept Myhre.

Men var det egentlig et drap?