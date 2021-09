Slik blir valgkvelden på aftenposten.no

Fredag ble siste partilederdebatt før valget avholdt i Bodø. Ved midnatt holdes den første partilederdebatten etter valget.

En egen resultattjeneste, valgstudio, podkast-episoder og fersk e-avis tirsdag morgen. Slik dekker Aftenposten årets valg.

13. sep. 2021 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en lang periode med partilederdebatter, utspørringer og valgomater er dagen her. Fra klokken 21 vil vi få et stadig klarere svar på hvordan Stortinget kommer til å se ut de neste fire årene.

I denne saken får du oversikt over hva som skjer i løpet av kvelden, og hvordan Aftenposten dekker valgnatten.

Still spørsmål til våre journalister

Aftenposten har reportere på samtlige partiers valgvake og følger valget natten gjennom.

I vårt valgstudio får du løpende oppdateringer og stemningsrapport fra valgvakene. Her kan du også stille spørsmål til våre journalister.

Lars Inge Staveland er nyhetsleder for politisk gruppe i Aftenposten. Her briefer han journalistene som skal ut til de ulike partiens valgvaker.

NRKs valgsending begynner 19.30. Programledere er Ingerid Stenvold og Ingunn Solheim.

TV 2s sending starter 19.00. Der vil Elin Ludvigsen, Morten Sandøy og tallanker Kjetil H. Dale lede deg gjennom natten. Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen vil også delta i disse sendingene.

Oversikten over forhåndsstemmene kommer klokken 21.00, samtidig som de siste valglokalene stenger.

Aftenposten har laget en egen presentasjonsløsning for valgresultatet. Ferske tall publiseres fortløpende etter klokken 21.00. I vår løsning kan du blant annet utforske prognosene for ditt valgdistrikt, hvilke partier som ligger på vippen, og hvem som ligger an til å få flertall.

I tillegg vil politisk redaktør Kjetil Alstadheim og kommentator Andreas Slettholm levere kommentarer etter at de første tallene er kommet.

Ny Aftenpodden-episode

Ved midnatt holdes den tradisjonstunge partilederdebatten på Stortinget. Den kan du følge direkte i vårt valgstudio.

Etter debatten spilles det inn en fersk episode av podkasten Aftenpodden. Aftenpostens politiske journalist Lars Glomnes, sjefredaktør Trine Eilertsen, politisk redaktør Kjetil Alstadheim og NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim analyserer debatten og kommenterer tall og mulige regjeringskonstellasjoner.

En fersk Aftenpodden-episode kommer i løpet av natten.

Våkne til oppdaterte tall

Er du av typen som sovner tidlig? Fortvil ikke. Vi sørger for at du våkner til oppdaterte tall slik at du kan stille forberedt til valgpraten på jobb.

I løpet av natten lager vi en egen e-avis for våre papirabonnenter. Den kan leses 06.30 tirsdag morgen.

Du kan også lytte til en helt fersk episode av podkasten Forklart, som vil gjøre valgresultatet og mulige regjeringskonstellasjoner litt mer forståelig.

Kan bli tidlig valgresultat

Omkring 1,5 millioner nordmenn har forhåndsstemt i år. Det er ny rekord, noe som kan gi et tidlig valgresultat. Det er også registrert rekordmange forhåndsstemmer i Oslo.

Tross all forhåndsstemmingen er det ikke mindre trykk enn vanlig ved stemmelokalene i hovedstaden. Aftenposten møtte noen av velgerne ved Oslo rådhus mandag ettermiddag.

– Det er så mye pågang som forventet på en valgdag. Det var stille i går, som forventet, i dag er det jevnt med folk, men ikke noe påfallende færre enn det pleier, sier kommunens valgansvarlig Ingvild Åsgård.

Det kan imidlertid bli kø når mange er ferdig på jobb.