Risiko for selvmord og vold: Det er behov for bedre kartlegging for å finne ut hvilke ungdommer som har stor sannsynlighet for å skade andre eller seg selv.

Når det avdekkes risiko for selvmord og vold, må det utarbeides en plan med tiltak for den enkelte. Planen bør utformes av psykisk helsevern og barnevernet sammen.

Helsehjelp og samtykke: Selv om det avdekkes risikoinformasjon i barnevernstjenesten, fører ikke det alltid til henvisning i psykisk helsevern.

Regelverket forutsetter et samtykke fra barn over 16 år. Det åpner i svært liten grad for helsehjelp ved bruk av tvang. Dermed er det opp til ungdommene å innse at de har behov for hjelp og ta imot helsehjelpen.

Mangel på døgnplasser: Barna det er snakk om kan ha behov for langvarig døgninnleggelse i psykisk helsevern. Det er i dag ikke døgntilbud i psykisk helsevern/Bup som er tilpasset barn med behov for et høyt sikkerhetsnivå.

Det bør vurderes å etablere nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester, blant annet døgntilbud, som også kan bistå lokale tjenester.

Oppdrag: Direktoratene bes om å utrede og vurdere behov for endringer i regelverk og alternative tiltak.

Kilde: Felles delrapport fra Bufdir/Helsedirektoratet